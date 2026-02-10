Detenido por dar una brutal paliza e intentar violar a una joven en plena calle de Cala Rajada, en Mallorca

Agresión e intento de violación en plena calle en uno de los principales núcleos turísticos de Mallorca. Una joven fue hallada tendida en el suelo en la madrugada del pasado sábado en Cala Rajada, en el término municipal de Capdepera (Mallorca). Todo ello después de que, presuntamente, un hombre intentara agredir sexualmente y la golpeara con extrema violencia. La rápida intervención de un vecino y de la Policía Local de Capdepera permitió la detención del sospechoso, acusado de un delito de agresión sexual. La víctima fue evacuada en ambulancia al Hospital de Manacor, donde recibió atención médica y fue sometida a una exploración completa.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, los hechos se produjeron alrededor de las 00:45 horas en el portal del número 67 de la calle Mestre Vicenç Nadal. Un residente de la zona alertó a los servicios de emergencia tras escuchar gritos y fuertes insultos en plena vía pública. Al salir de su vivienda para comprobar qué ocurría, se encontró con una escena alarmante: la joven yacía en el suelo, visiblemente dolorida e incapaz de incorporarse, mientras un hombre permanecía a su lado mostrando una actitud alterada y nerviosa.

De acuerdo con el testimonio del vecino y que figura en las diligencias policiales instruidas por un juzgado de Manacor, el individuo presentaba un estado de gran agitación. Poco después, el sospechoso abandonó el lugar y se refugió en una vivienda cercana, donde, al parecer, tenía fijada su residencia. La central de emergencias recibió simultáneamente una llamada que alertaba de la agresión, por lo que una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Capdepera se desplazó de inmediato hasta el lugar. A su llegada, los agentes encontraron a la víctima en el suelo. La joven manifestó que había sido víctima de un intento de violación y que el hombre la había golpeado repetidamente por todo el cuerpo.

El vecino que intervino inicialmente señaló a los agentes el domicilio en el que se había encerrado el presunto agresor. Tras asegurar la zona y garantizar la atención a la víctima, los policías se dirigieron al inmueble. Durante varios minutos llamaron insistentemente a la puerta, identificándose como agentes de la autoridad y requiriendo al sospechoso que abriera voluntariamente. Sin embargo, ante la ausencia de respuesta, los efectivos optaron por forzar la entrada.

En el interior de la vivienda, los agentes encontraron un notable desorden, especialmente en una de las habitaciones, donde había claros indicios de que se había producido un forcejeo. Además, localizaron varios cuchillos de cocina repartidos por la estancia, lo que incrementó la preocupación de los efectivos ante la posibilidad de que la situación pudiera haber derivado en consecuencias aún más graves.

El sospechoso fue finalmente detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual. Una vez reducido y esposado, ofreció una fuerte resistencia al ser introducido en el coche patrulla, llegando a propinar varias patadas contra las ventanillas y la mampara del vehículo policial.

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de lo sucedido durante esa madrugada en Cala Rajada. Mientras tanto, la víctima permanece bajo atención médica y apoyo especializado. Las diligencias y el detenido fueron traspasados por parte de la Policía Local a sus compañeros de la Guardia Civil y remitida toda la información al juzgado de guardia.