Los expertos ponen el grito en el cielo: la floración de algas tóxicas ya afecta al cerebro de los delfines en Florida

La expansión de algas tóxicas en aguas de Florida preocupa a los científicos a nivel medioambiental, pero ahora también han descubierto que tiene un impacto directo en la fauna marina. Concretamente en los delfines.

Según una investigación publicada en la revista científica Communications Biology del grupo Nature, la exposición prolongada a estas proliferaciones está asociada a alteraciones cerebrales en delfines salvajes.

De hecho, todo apunta a que sufren cambios neurológicos graves vinculado a toxinas producidas por algas presentes en ecosistemas costeros afectados por episodios recurrentes de floraciones. Llegaron a esta conclusión analizando muestras cerebrales de delfines varados en la costa.

Las algas tóxicas están afectando gravemente al cerebro de los delfines

Las floraciones de algas tóxicas son cada vez más frecuentes en Florida, y liberan toxinas que se acumulan en el agua y en la cadena alimentaria. Entre ellas destaca la beta-N-metilamino-L-alanina (BMAA), una sustancia producida por ciertos microorganismos asociados a estas proliferaciones.

Los investigadores analizaron el tejido cerebral de delfines que habitan en zonas como la laguna Indian River, un estuario que ha sufrido episodios reiterados de floraciones algales.

Gracias a ello detectaron la presencia de BMAA en el cerebro de los animales analizados, lo que demostraría una exposición crónica a esta toxina ambiental.

La acumulación de estas sustancias se produce a través de la alimentación, ya que los delfines consumen peces y otros organismos que previamente han estado en contacto con las algas tóxicas.

Este proceso de biomagnificación es lo que incrementa la concentración de toxinas en los niveles superiores de la cadena trófica.

Científicos analizan los cambios cerebrales en delfines salvajes

El análisis neuropatológico reveló alteraciones estructurales en el cerebro de los delfines estudiados. Por ejemplo, los científicos identificaron lesiones y marcadores asociados a procesos neurodegenerativos.

También vieron acumulaciones anormales de proteínas en áreas clave del cerebro implicadas en la memoria y el aprendizaje. El problema es que estos cambios tienen similitudes con patrones descritos en determinadas enfermedades neurodegenerativas humanas.

De hecho, la investigación ha vinculado directamente la presencia de toxinas procedentes de algas con estos hallazgos cerebrales. ¿Pero cómo pudieron estudiar los daños?

La clave fue poder examinar delfines procedentes de varamientos registrados en los últimos años. Con ese trabajo pudieron comparar individuos expuestos a entornos con floraciones frecuentes con otros procedentes de áreas menos afectadas.

Una vez hecho ese trabajo de campo, pudieron observar diferencias significativas en la presencia de toxinas y en los daños detectados en el tejido cerebral.

Florida se convierte en el epicentro de las algas tóxicas

La laguna Indian River y otras zonas costeras de Florida han experimentado un aumento en la intensidad y duración de las floraciones de algas en los últimos años.

Todo por culpa de factores como el aporte de nutrientes, el aumento de la temperatura del agua y las condiciones ambientales favorables, que han contribuido a su proliferación.

Los delfines residentes en estas áreas pueden estar sometidos a una exposición continua a toxinas ambientales, lo que incrementa el riesgo de desarrollar alteraciones neurológicas a lo largo del tiempo.

Como respuesta al problema, los científicos consideran que lo más oportuno es seguir monitorizando tanto las floraciones como la salud de las poblaciones marinas.

Es decir, no sólo afecta a la calidad del agua y a la pesca, sino que también puede tener consecuencias profundas en la biología de especies emblemáticas.