Estupefacción en la NASA tras hallar un protocúmulo que desafía todo lo escrito sobre la formación del universo temprano

Cuando la NASA mira al espacio encuentra cosas increíbles como nuevos planetas congelados, pero a veces también es capaz de descubrir los orígenes del universo. Ahora han dado un nuevo paso en esa dirección.

Los científicos de la NASA se han topado con una pieza que da pistas sobre el universo primitivo. Todo gracias a las observaciones conjuntas del telescopio James Webb Spacey y del observatorio Chandra X-ray, que ha captado el nacimiento de una de las mayores estructuras cósmica cuando el cosmos apenas tenía mil millones de años.

El descubrimiento es tan importante porque adelanta entre uno y dos mil millones de años el calendario aceptado para la formación de cúmulos de galaxias y obliga a revisar los modelos que explican la evolución del universo temprano.

El objeto cósmico que da pistas de los orígenes del universo, según la NASA

El objeto detectado recibe el nombre de JADES-ID1, en referencia a su localización dentro del programa JWST Advanced Deep Extragalactic Survey.

Se trata de un protocúmulo. Es decir, una estructura en pleno proceso de ensamblaje que con el paso del tiempo acabará convirtiéndose en un cúmulo de galaxias completo. Su masa, estimada en torno a 20 billones de veces la del Sol, ya lo sitúa entre los sistemas más colosales conocidos.

Lo desconcertante no sólo es su tamaño, sino el momento en el que aparece. JADES-ID1 se observa cuando el universo estaba dando sus primeros pasos, demasiado pronto para que, según las teorías dominantes, existiera una concentración tan grande de galaxias.

Hasta ahora, el récord de un protocúmulo confirmado con emisión en rayos X correspondía a una época muy posterior, unos tres mil millones de años después del Big Bang.

Las señales que confirman a la NASA de que es un protocúmulo real

Las observaciones combinadas aportan las dos pruebas clave que certifican la naturaleza de JADES-ID1. Por un lado, el Webb ha identificado al menos 66 galaxias candidatas unidas por la gravedad, una cifra notable para una etapa tan temprana del cosmos.

Por otro, Chandra ha detectado una nube de gas muy extensa y extremadamente caliente que envuelve al conjunto. Ese gas, calentado hasta millones de grados a medida que cae hacia el interior de la estructura, emite intensamente en rayos X.

Esto es una característica típica de los cúmulos de galaxias maduros y una señal inequívoca de que el proceso de formación ya está en marcha. Que este fenómeno se observe tan pronto en la historia cósmica convierte a JADES-ID1 en un desafío directo para los modelos actuales de evolución del universo.

Los científicos rozan el límite de la investigación espacial

La detección de JADES-ID1 ha sido posible gracias a una coincidencia excepcional. El campo JADES se superpone con el Chandra Deep Field South, la región del cielo con las observaciones en rayos X más profundas jamás realizadas.

Anteriores estudios ya habían señalado a otros candidatos a protocúmulos en esta misma zona, pero sólo JADES-ID1 presenta galaxias inmersas en gas caliente y la masa suficiente para generar una señal clara en rayos X.

Con el paso de miles de millones de años, este protocúmulo evolucionará hasta convertirse en un cúmulo masivo similar a los que se observan en el universo cercano.

Mientras tanto los científicos deberán seguir investigando cómo el universo fue capaz de construir tan rápido algunas de sus estructuras más monumentales.