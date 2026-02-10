Mallorca saca a concurso la gestión de un castillo legendario a 800 metros de altura y sólo accesible a pie

Mallorca saca a concurso la gestión de un castillo medieval y legendario de propiedad pública a 822 metros de altura y sólo accesible a pie. La Fundación Castillo de Alaró ha abierto el proceso de licitación para adjudicar la gestión de la hospedería de este espacio monumental, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1931, y es uno de los tres castillos de Mallorca denominados roquers, ubicado en este caso en la preciada y exclusiva Serra de Tramuntana.

La primera noticia documental del Castillo de Alaró data del siglo X y está relacionada con la resistencia de la población isleña frente a la ocupación musulmana. La concesión incluye la gestión integral de la hospedería, con una capacidad máxima de 30 plazas de alojamiento, así como el servicio de restauración y bar.

La hospedería, además, está ligada al oratorio de la Mare de Déu del Refugi que desde el siglo XVII, convirtió esta cima en un lugar de culto y peregrinación. Después de la conquista cristiana el castillo continuó siendo un punto defensivo clave en la isla.

A día de hoy quedan restos de muros, torres y aljibes y hechos históricos como las leyendas de la huella del caballo del rey Jaume I.

El adjudicatario deberá ofrecer alojamiento y manutención, servicio de bar y la venta de productos vinculados a la Fundación, además de colaborar en la dinamización cultural y patrimonial del espacio.

Según establecen los pliegos de condiciones, el servicio deberá permanecer abierto durante todo el año y contar con presencia permanente de personal. En concreto, el horario mínimo de atención al público será, siempre que la climatología lo permita, de las 08:00 a las 23:00 horas de lunes a domingo.

La hospedería del Castillo de Alaró forma parte de la ruta de pedra en sec del Consell de Mallorca, por lo que el servicio de restauración deberá estar adaptado a las características propias de un refugio de montaña, con una oferta gastronómica sencilla, equilibrada y adecuada para excursionistas y visitantes, han apuntado.

El pliego también establece restricciones específicas, como la prohibición de la venta de tabaco o de máquinas de juego. El adjudicatario asumirá las tareas de limpieza, mantenimiento ordinario de las instalaciones, gestión de residuos y cuidado de las infraestructuras energéticas y ambientales.

La concesión comportará el pago de un canon mínimo de 2.000 euros trimestrales, que los licitadores podrán mejorar al alza en sus ofertas.

Con esta convocatoria, la Fundación Castillo de Alaró busca garantizar una gestión «profesional, sostenible y respetuosa con el patrimonio y el entorno natural» del castillo y asegurar un servicio de calidad para los visitantes y la preservación del espacio.