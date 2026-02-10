Un conductor borracho se estampa contra cuatro coches en Palma, vuelca el suyo y se pone a llorar

Un conductor borracho de entre 30 y 35 años de edad provocó el caos en la ciudad de Palma tras verse implicado en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la calle Francesc Martí i Mora, a la altura del número 72, cerca del parque de Sa Riera. El individuo perdió el control del vehículo por causas que se investigan y terminó empotrándose contra cuatro coches que se encontraban correctamente estacionados a lo largo de la vía, para finalmente volcar su propio turismo en medio de la calzada.

El suceso tuvo lugar de noche, alrededor de las 23:30 horas de la noche. Según se ha podido saber, el conductor salía de una calle en una intersección cuando se produjo el siniestro. El choque afectó a un total de cuatro vehículos de particulares que se encontraban estacionados cerca de un taller mecánico, donde iban a ser reparados en los próximos días.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente varias unidades de la Unidad de Atestados y de la Unidad Nocturna de la Policía Local de Palma. Dada la magnitud del accidente, los agentes solicitaron también la presencia de una ambulancia del SAMU 061 y de los Bombers de Palma para asegurar la zona y atender cualquier posible emergencia.

Nada más salir de su vehículo, que había quedado convertido en un amasijo de metales debido al fuerte impacto, el joven conductor rompió a llorar desconsoladamente. Los agentes procedieron entonces a practicarle la correspondiente prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo.

Según ha podido saber OKBALEARES, el siniestro generó un gran estruendo que alertó a numerosos vecinos, muchos de los cuales salieron a sus ventanas y balcones para interesarse por lo sucedido. Un residente de la zona aseguró haber escuchado un ruido muy fuerte y pensó en un primer momento que se trataba de una explosión.