Un hotel de cuatro estrellas de Menorca ubicado en primera línea de mar ha tenido que devolver 700 euros a una clienta valenciana que denunció graves deficiencias en la habitación donde se alojó durante una semana el pasado verano. La mujer se encontró con un baño en mal estado, utensilios de cocina sucios y oxidados, restos de pintura por toda la estancia y una avería en el aire acondicionado.

Rosa D, vecina del municipio valenciano de Sagunt, presentó una hoja de reclamaciones en la recepción del hotel, el RVHotels Sea Club, con todas las fotografías y vídeos de todas las deficiencias de los servicios para utilizarlos como prueba irrefutable. Sin embargo, la afectada no recibió respuesta alguna del establecimiento.

Una vez llegó a su casa, la mujer interpuso una reclamación ante el organismo de Consumo del Consell Insular de Menorca, en la que exigía al RVHotels Sea Club Menorca la devolución del 50 por ciento del total de 1.432 euros que había pagado por su estancia, aunque tampoco recibió respuesta de la institución.

Es por ello que se vio obligada a elevar su queja a Facua, que se hizo cargo del caso y desde su equipo jurídico analizaron la situación. «Nada más llegar se dio cuenta de que los servicios que ofrecían no se correspondían a lo que se espera de un hotel de cuatro estrellas», explica la organización.

Y es que la cliente aseguró además que no sólo sufrió graves deficiencias en su habitación, sino que también denunció que la calidad de la comida no era la deseada asegurando que había comida cruda, uso de las mismas pinzas para coger distintos alimentos o retrasos en el servicio de bebidas. «Tal fue el punto que, pese a tener las comidas incluidas en su estancia, la mayoría de las cenas las tuvo que hacer el establecimientos fuera del hotel».

Ya en el mes de octubre, la clienta recibió en su domicilio una comunicación del Consell Insular de Menorca, en la que explicaban que el hotel había comunicado que había llegado a un acuerdo con ella, aunque según Facua, «dicho acuerdo no se había producido. Nadie, por ningún canal, se había puesto en contacto con la afectada para llegar a un acuerdo».

De esta manera, la entidad redactó un escrito en el que pedía explicaciones al RVHotels Sea Club Menorca sobre ese supuesto acuerdo que habían alcanzado las partes. Asimismo, le trasladaba la intención de la clienta de aceptar una compensación del 50 por ciento del importe que había abonado por su estancia, dándole traslado además de su número de cuenta bancaria. En la reclamación advertía al establecimiento de que se reservaba cualquier vía administrativa o judicial para hacer efectivos los derechos de su socia.

Finalmente, el hotel aceptó las alegaciones que había presentado la afectada, reconoció que durante su estancia el aire acondicionado estuvo averiado y aceptó abonar el 50 por ciento de la cuantía que pagó en su momento por su estancia de una semana.