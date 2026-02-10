Quién canta hoy 10 de febrero en el COAC 2026: horario y orden de actuación

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas entra este martes en uno de sus momentos más esperados. Las Semifinales del COAC 2026 avanzan y el Gran Teatro Falla vuelve a abrir sus puertas para una noche clave, con agrupaciones que buscan asegurar su pase a la Gran Final que se celebra en nada. La tercera función de semifinales concentra nombres muy esperados y promete una sesión larga, intensa y muy seguida por los aficionados, tanto en Cádiz como fuera, pero ¿cuál es el orden exacto de actuación?.

Para quienes no quieran perder detalle, repasamos a continuación quién canta hoy martes 10 de febrero en el COAC 2026, el horario completo y el orden de actuación. Además, te explicamos cuándo es la final del COAC 2026 y cómo vas a poder ver en directo todo lo que queda de concurso, tanto por televisión como por internet. Toma nota, porque quedan sólo dos sesiones de semifinales hasta que llegue la final el próximo viernes.

Quién canta hoy martes 10 de febrero en el COAC 2026

La tercera función de semifinales se celebra este martes 10 de febrero, a partir de las 20:00 horas, en el Gran Teatro Falla. Como es habitual en esta fase, la sesión reúne agrupaciones de distintas modalidades, con un orden pensado para equilibrar estilos y tiempos.

Este es el orden de actuación completo de hoy:

Coro : La carnicería

: La carnicería Chirigota: Piensa mal y acertarás: Los desconfiaos

Piensa mal y acertarás: Los desconfiaos Comparsa: OBDC me quedo contigo

OBDC me quedo contigo Coro: Las mil maravillas

Las mil maravillas Chirigota: Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción)

Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción) Comparsa: El jovencito Frankenstein

El jovencito Frankenstein Chirigota: Los que van a coger papas

Siete agrupaciones que se juegan buena parte de sus opciones de estar en la final. En semifinales, cada pase cuenta, y cualquier detalle puede marcar la diferencia en la puntuación del jurado. El público del Falla, muy metido ya en el concurso a estas alturas, suele tener también un papel importante en el ambiente de la noche.

Las semifinales de adultos se vienen celebrando del 8 al 11 de febrero. El reglamento permite que se clasifiquen un máximo de 16 agrupaciones para la Gran Final, repartidas de la siguiente forma:

4 coros

4 comparsas

4 chirigotas

4 cuartetos

Para llegar a la final, no basta sólo con pasar de fase. Las agrupaciones deben alcanzar la puntuación mínima de 400 puntos fijada por el jurado, lo que hace que estas funciones sean especialmente exigentes.

A qué hora empiezan las semifinales del COAC 2026

Todas las funciones de semifinales del COAC 2026 comienzan a las 20:00 horas, siempre en directo desde el Gran Teatro Falla. En total y como mencionamos, y estamos viendo estos días, son cuatro sesiones, con un máximo de 30 agrupaciones adultas repartidas entre coros, comparsas, chirigotas y cuartetos.

Las noches suelen alargarse, por lo que no es extraño que algunas actuaciones se vayan ya a la madrugada, algo que los seguidores más fieles asumen como parte del ritual del concurso.

Cuándo es la final del COAC 2026

La Gran Final del COAC 2026 se celebrará el viernes 13 de febrero, poniendo el broche definitivo al concurso en el Gran Teatro Falla. La cita arrancará también a las 20:00 horas y reunirá a las 16 agrupaciones que hayan logrado clasificarse tras las semifinales.

La final es, sin duda, el día más largo y más esperado del COAC. Una noche en la que se repasan los repertorios completos, se afinan los mensajes y el teatro vive una de sus jornadas más intensas del año, con el público completamente entregado desde la primera actuación hasta la última.

Cómo ver online y en directo lo que queda del COAC 2026

Seguir el COAC 2026 en directo es sencillo, incluso para quienes están fuera de Cádiz o no pueden sentarse cada noche frente al televisor. Como viene siendo habitual, la señal principal del concurso la ofrece Onda Cádiz TV, que retransmite todas las fases desde el Gran Teatro Falla, incluidas las semifinales y la Gran Final.

En televisión, la forma más sencilla de seguir lo que queda de concurso es poner Onda Cádiz TV en la TDT. Emite en el canal 38, y en la provincia también está disponible en Vodafone TV, donde aparece en el canal 702. La otra opción es verla por Canal Sur que emite el concurso desde su fase de cuartos.

Quien no utilice la tele tiene varias alternativas. Onda Cádiz ofrece la señal en directo en su web y suele funcionar sin problemas incluso cuando hay mucha gente conectada. También mantienen activa la emisión en YouTube, en el canal Onda Cádiz Carnaval, y en Twitch, donde cada año se junta una comunidad bastante participativa. Y como no, tenemos también Canal Sur Más, la plataforma digital de la televisión autonómica, donde se podrá ver la final completa en directo.

Y para quienes prefieren escuchar el concurso mientras hacen otras cosas, la radio sigue siendo una opción: el 92.8 FM mantiene la narración completa, y en la versión online de Onda Cádiz Radio también se puede seguir el audio en directo.