La fase de semifinales del COAC 2026 ya está a punto de comenzar y la expectación en Cádiz vuelve a subir como cada año cuando llega este momento. Después de una semana intensa de cuartos, el jurado cerró el pasado jueves por la noche (ya de madrugada) el pase de las agrupaciones que continúan en la lucha por estar en la gran final. De este modo, y con todo decidido, el Gran Teatro Falla inicia hoy una nueva etapa del concurso, con horarios fijados y un orden de actuación muy esperado por los aficionados.

El nivel mostrado en la fase de cuartos de final del COAC 2026 ha dejado claro que este año no hay trayectorias aseguradas ni favoritismos evidentes. Los 30 grupos que siguen adelante llegan a semifinales con las puntuaciones acumuladas y conscientes de que cada punto cuenta para estar entre los finalistas del 13 de febrero. Coros, comparsas, chirigotas y cuartetos se enfrentarán a cuatro noches decisivas que, como es habitual, arrancarán a las 20:00. Para quienes siguen el COAC desde casa o desde cualquier otro punto de España, tener el orden de actuación de cada sesión se ha vuelto imprescindible. Por eso, repasamos quién canta hoy 8 de febrero, cuántas agrupaciones participan en semifinales, qué grupos actuarán el resto de los días y dónde vas a poder ver las sesiones en directo, tanto en televisión como online.

Quién canta hoy 8 de febrero en el COAC 2026: horario y orden de actuación

La primera noche de semifinales llega con una sesión muy variada que combina modalidades y recoge algunas de las actuaciones más esperadas del concurso. El inicio está previsto, como siempre, a las 20:00 en el Gran Teatro Falla. El orden de actuaciones para hoy queda así:

Coro El sindicato

El sindicato Chirigota Los hombres de Paco

Los hombres de Paco Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada

Crónica de una muerte más que anunciada Comparsa El manicomio

El manicomio Coro La ciudad perfecta

La ciudad perfecta Chirigota Los robins

Los robins Comparsa La camorra

La camorra Chirigota Una chirigota en teoría

La combinación de agrupaciones permite como siempre, que vayamos a podr ver una sesión muy dinámica, con cambios de modalidad constantes y repertorios que ya han destacado durante los cuartos.

Cuántos grupos actúan en semifinales

El corte de cuartos dejó finalmente 30 agrupaciones clasificadas, que se reparten en las cuatro modalidades del concurso. Todas parten ahora con los puntos obtenidos en cuartos, que se sumarán a los que consigan en semifinales para determinar el pase a la final.

Coros (7): El sindicato, La ciudad perfecta, ADN, El reino de los cielos, La carnicería, Las mil maravillas, La esencia.

El sindicato, La ciudad perfecta, ADN, El reino de los cielos, La carnicería, Las mil maravillas, La esencia. Chirigotas (10): Los hombres de Paco, Los robins, Una chirigota en teoría, Los antiguos, Los compay, Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos), Los amísh del mono, fuimos a por piononos (La decepción), Los que van a coger papas, Los que la tienen de mármol, Ssshhhhh!!!.

Los hombres de Paco, Los robins, Una chirigota en teoría, Los antiguos, Los compay, Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos), Los amísh del mono, fuimos a por piononos (La decepción), Los que van a coger papas, Los que la tienen de mármol, Ssshhhhh!!!. Comparsas (10): El manicomio, La camorra, El patriota, Los humanos, Los locos, OBDC. Me quedo contigo!, El jovencito Frankenstein, Los pájaros carpinteros, DSAS3, Los invisibles.

El manicomio, La camorra, El patriota, Los humanos, Los locos, OBDC. Me quedo contigo!, El jovencito Frankenstein, Los pájaros carpinteros, DSAS3, Los invisibles. Cuartetos (3): Crónica de una muerte más que anunciada, Los Latin King (de la calle Pasquín), ¡Que no vengan!.

Son los grupos que disputarán las cuatro noches de semifinales antes de que el jurado reduzca la lista a los 16 finalistas.

Quiénes cantan el resto de días

Las semifinales se celebran del 8 al 11 de febrero, siempre desde las 20:00. Este es el orden completo de las próximas jornadas:

Lunes 9 de febrero

Coro ADN

Comparsa El patriota

Cuarteto Los Latin King (de la calle Pasquín)

Chirigota Los antiguos

Coro El reino de los cielos

Comparsa Los humanos

Chirigota Los compay

Comparsa Los locos

Martes 10 de febrero

Coro La carnicería

Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos)

Comparsa OBDC. Me quedo contigo!

C oro Las mil maravillas

Chirigota Los amísh del mono, fuimos a por piononos (La decepción)

Comparsa El jovencito Frankenstein

Chirigota Los que van a coger papas

Miércoles 11 de febrero

Coro La esencia

Comparsa Los pájaros carpinteros

Cuarteto ¡Que no vengan!

Chirigota Los que la tienen de mármol

Comparsa DSAS3

Chirigota Ssshhhhh!!!

Comparsa Los invisibles

La final, con cuatro agrupaciones por modalidad, tendrá lugar el 13 de febrero a las 20:00 horas, extendiéndose como siempre hasta la madrugada.

Cómo ver las semifinales del COAC 2026 online y en directo

Tanto quienes viven en Cádiz como quienes siguen el concurso desde fuera pueden acceder fácilmente a la señal del COAC 2026. El seguimiento principal vuelve a estar en Onda Cádiz TV, que ofrece todas las sesiones en directo por TDT y también desde su canal de YouTube, Twitch y su plataforma digital.

A esta emisión se suma Canal Sur, que realiza el arranque de cada noche en ATV y continúa después en Canal Sur Televisión y Canal Sur Más, donde las semifinales pueden verse en streaming sin necesidad de televisión convencional.

Los aficionados que prefieran la radio encuentran también amplia cobertura en Canal Sur Radio, Radio Cádiz (SER), Onda Cero y COPE Cádiz, que narran el concurso con análisis y conexiones constantes desde el Falla.