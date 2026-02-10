Cielos nublados y lluvias en Andalucía: AEMET prevé cambios en el tiempo hoy

Cielos muy nubosos o cubiertos dominarán el conjunto del territorio andaluz este 10 de febrero de 2026, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente persistentes en las sierras Béticas y más intensas en su extremo oriental. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso notable en el interior de la mitad oriental, mientras que las máximas se mantendrán con pocos cambios. Los vientos serán flojos a moderados, con intervalos fuertes en las sierras del tercio oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 10 de febrero

Lluvias intensas y ambiente pesado en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas a lo largo del día. A primera hora, la temperatura ronda los 16 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 15, creando un ambiente algo pesado. Con una humedad que alcanzará el 95%, el aire se sentirá cargado, mientras el viento sopla del oeste a una velocidad de 25 km/h, con ráfagas que podrían superar los 35 km/h.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo en 21 grados, aunque la sensación térmica podría llegar a ser más cálida. Sin embargo, la lluvia no dará tregua y es probable que los chubascos se intensifiquen conforme avance la tarde, dejando un rastro de humedad en el ambiente. Con el sol ocultándose a las 18:57, la jornada se cerrará con un cielo que, aunque gris, nos recordará la belleza de la naturaleza en su estado más puro.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 15 grados y una sensación térmica que apenas supera ese umbral. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, acompañada de un viento fuerte que sopla a 25 km/h, con ráfagas que alcanzan los 35 km/h.

La tarde promete ser aún más intensa, con lluvias que se mantendrán y temperaturas que no superarán los 19 grados. La humedad, que puede llegar hasta el 95%, hará que la sensación térmica se sienta más baja. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En Huelva, cielo nuboso y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo algo nuboso que no traerá grandes cambios. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados y aunque hay posibilidad de algunas lluvias, estas serán ligeras y no afectarán significativamente la jornada. El viento soplará de forma suave, aportando una sensación agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de luz para salir y respirar un poco de aire fresco puede ser una excelente manera de pasar el tiempo.

Cielo cubierto y lluvias persistentes en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo cubierto y una sensación térmica que se siente más fresca de lo que marcan los termómetros, alcanzando mínimas de 15°C. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que sugiere que las precipitaciones estarán presentes desde el amanecer hasta el mediodía. El viento soplará del sur a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que añade un toque de intensidad a la jornada.

Por la tarde, el panorama no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta, con un 95%. Las temperaturas máximas apenas llegarán a los 17°C y la humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, haciendo que el ambiente se sienta pesado. Con el sol saliendo a las 08:18 y poniéndose a las 19:00, Cádiz disfrutará de casi 11 horas de luz, aunque la lluvia y el viento marcarán el ritmo del día.

Jaén: cielos cubiertos y lluvias intensas

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta y se espera que las precipitaciones se intensifiquen por la tarde-noche, alcanzando una temperatura máxima de 17 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa impermeable, ya que el viento del sur soplará con fuerza, haciendo que el ambiente se sienta más fresco.

Ambiente fresco con chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 17 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, se esperan chubascos intermitentes que podrían comenzar a aparecer desde media mañana, elevando la probabilidad de lluvia hasta un 80%. La tarde, aunque más cálida con máximas de 22 grados, podría traer precipitaciones puntuales, así que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Con el viento soplando del norte a 15 km/h y ráfagas que alcanzan los 30 km/h, la sensación térmica podría variar entre 17 y 21 grados a lo largo del día. La humedad, que alcanzará un 85% en su punto máximo, puede hacer que el ambiente se sienta más pesado. Así que, aunque el sol asome entre las nubes, no hay que olvidar que la lluvia puede sorprender en cualquier momento.

Granada: cielos cubiertos y lluvia constante

La jornada en Granada se presenta con cielos cubiertos y una atmósfera húmeda, donde la probabilidad de lluvia es alta desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 16 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 15 grados en su punto máximo.

A medida que avance el día, la lluvia será constante y el viento soplará suavemente desde el oeste. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa impermeable, ya que el tiempo no dará tregua y la humedad será notable.

Almería: cielo despejado con nubes a la tarde

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a una mañana fresca, con temperaturas alrededor de los 14°C. A medida que avance el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21°C por la tarde, mientras el viento del sur soplará a 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y la posibilidad de precipitaciones puntuales, aunque con una baja probabilidad de lluvia. Se recomienda disfrutar del sol durante las horas centrales del día, pero estar atentos a los cambios en el cielo hacia la noche.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET