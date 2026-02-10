La Junta de Andalucía está llevando a cabo la mayor inversión en infraestructuras ferroviarias de su historia, con 1.900 millones de euros destinados a reactivar y ampliar los metros y tranvías andaluces, tal y como ha podido saber en exclusiva OKDIARIO Andalucía. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha reivindicado «el esfuerzo inversor del Gobierno andaluz, que ha dejado atrás los años de abandono socialista y ha supuesto un hecho inédito como la construcción simultánea de las ampliaciones de los metros de Sevilla, Málaga y Granada». Un esfuerzo inversor que, insistimos, se eleva a 1.900 millones de euros.

Durante la actual legislatura se han desbloqueado proyectos clave como la llegada del Metro de Málaga al centro, inaugurada en marzo de 2023, y el estreno, tras 16 años de obras y retrasos, del Trambahía. Ambas infraestructuras han registrado una elevada demanda, con cifras récord de viajeros en el Metro de Málaga y más de dos millones de usuarios anuales en el tranvía gaditano.

En paralelo, se han reactivado las obras de los tres metros andaluces. Entre 2023 y 2024, en apenas año y medio, el Metro de Sevilla retomó los trabajos tras 14 años sin obras, mientras que se continuaron los trabajos del Metro de Málaga al nuevo hospital y se afrontó la primera prolongación del Metro de Granada. También se reanudaron todos los contratos pendientes del tranvía de Alcalá de Guadaíra, tras reparar todos los daños por vandalismos, mientras que el tranvía de Jaén volvió a circular 14 años después, tras un complejo proceso de su puesta a punto.

En dos años, la Junta de Andalucía ha movilizado ya más de 1.000 millones de euros en contratos para la ejecución de estas ampliaciones. La inversión final superará los 1.900 millones, tal y como ha podido saber OKDIARIO Andalucía. Sólo los presupuestos de 2026 recogen 330 millones de euros para estas actuaciones, una !inversión histórica que es once veces superior a la del último año de Gobierno socialista», según fuentes de la Junta de Andalucía, que aseguran que el objetivo pasa porque, con todos estos avances, se dupliquen los kilómetros de ferrocarril metropolitano en servicio, pasando de los 46 kilómetros en 2019 a los más de cien kilómetros que habrá cuando finalicen los proyectos en marcha», ha manifestado.

Principales hitos previstos para 2026

En 2026 está prevista la puesta en servicio del tranvía de Jaén, tras una inversión de 8,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. La infraestructura se encuentra en fase de pruebas diarias, tanto en talleres como en la calle, y a final de año se adjudicaron los contratos de mantenimiento necesarios para su inauguración.

Ese mismo año finalizarán las obras de la prolongación Sur del Metro de Granada a Churriana de la Vega y Las Gabias, con cinco kilómetros adicionales y una inversión de 87 millones de euros. La obra civil se encuentra ya ejecutada en más de un 80%.

También concluirán las obras del tranvía de Alcalá de Guadaíra, reanudadas a finales de 2024 tras la reparación de los daños ocasionados por vandalismo y expolio. Las actuaciones, con una inversión de 178 millones de euros, avanzan con la construcción de las vías de playa y la llegada de los trenes prevista para el primer semestre del año.

El Metro de Málaga alcanzará igualmente un hito en 2026, con los tres tramos en obras de la prolongación al nuevo hospital, que suma 1,8 kilómetros. El tercer tramo se adjudicará en el primer trimestre del año, con una inversión total de 162 millones.

En Sevilla, las obras de la Línea 3 Norte continúan avanzando. Actualmente hay tres tramos en ejecución que representan el 63% del trazado, y en 2026 se licitarán los trabajos ya en Ronda Histórica, empezando con el cuatro tramo entre Macarena–María Auxiliadora, con una inversión estimada de 175 millones de euros.

Nuevos trenes y futuras ampliaciones

De forma paralela a las obras, la Junta de Andalucía ha impulsado la adquisición de nuevos trenes para atender a la creciente demanda. El Metro de Granada incorporó en 2025 ocho nuevos trenes vinculados a la prolongación Sur, con una inversión de 40 millones. El Metro de Málaga ha sumado tres nuevos trenes a su flota, mientras que la Junta de Andalucía ha acordado recientemente con la concesionaria, la fabricación de cinco nuevos vehículos para la Línea 1 del Metro de Sevilla, con una inversión de 30 millones de euros.

Además, el Gobierno andaluz continúa planificando las futuras ampliaciones de los tres metros, con una inversión de cinco millones de euros en estudios y proyectos. «No sólo estamos ejecutando obras, sino que pensamos en el futuro para contar con una red de Metro que atienda las necesidades de movilidad de los ciudadanos», señalan desde el Gobierno andaluz. En Málaga, de hecho, ya está en marcha el estudio informativo para definir las futuras extensiones con tres opciones: El Palo–Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín y el PTA.

En Sevilla se avanza en el estudio informativo y proyecto constructivo de la Línea 3 Sur, que amplía el trazado original a Palmas Altas y Bellavista, y en el análisis de alternativas de la Línea 2, que contempla hasta diez opciones, incluida la prolongación al Aljarafe.

Por último, en Granada, se adjudicará a comienzo de 2026 el plan director del Metro, que analizará tanto la mejora del servicio actual como las ampliaciones previstas para la próxima década, integrando los estudios previos y los corredores de altas prestaciones recogidos en el Plan de Transportes Metropolitano del Área de Granada.