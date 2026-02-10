Cielo muy nuboso y con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en toda la provincia, especialmente en el sistema Ibérico. Las temperaturas experimentarán un ascenso, notable en las mínimas en el sistema Ibérico y en las máximas en el valle del Ebro. El viento soplará del oeste, moderado a fuerte, con rachas muy intensas en el sistema Ibérico y más suave en el resto. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo cambiante con lluvias y viento

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy promete ser intensa. Con una probabilidad de lluvia que no se puede ignorar, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía, los paraguas podrían convertirse en compañeros inseparables. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados, pero la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más cálido, alcanzando hasta los 21 grados. La humedad, que se mantendrá alta, aportará un toque pesado al aire.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, aunque aún hay margen para chubascos. El viento, que soplará con fuerza a 30 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, añadirá un matiz dinámico a la jornada. Con el sol asomando a las 08:05 y despidiéndose a las 18:30, los zaragozanos disfrutarán de un día lleno de contrastes, donde la naturaleza se muestra en su faceta más cambiante.

Calatayud: nubes grises y lluvias inminentes

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 11. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, acompañada de un viento del sur que soplará a 30 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 45 km/h.

La tarde-noche traerá consigo un contraste notable, ya que la temperatura máxima apenas alcanzará los 17 grados, mientras que la humedad se sentirá agobiante, llegando hasta el 80%. Con un 80% de probabilidad de lluvias, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para un día que promete ser memorable por su inclemencia.

Tarazona: cielo nublado y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados. Aunque hay algunas posibilidades de lluvia, especialmente por la mañana, el viento será moderado, lo que no afectará demasiado las actividades al aire libre.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo, perfecto para realizar las actividades diarias. Aprovechar la jornada para salir a dar un paseo puede ser una excelente manera de disfrutar de este tiempo templado.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET