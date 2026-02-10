Ni una mansión en la Moraleja ni un ático en Nueva York. El último grito en el mercado inmobiliario de lujo es una isla artificial con pasado bélico. Se llama Flakfortet, una imponente fortaleza construida para proteger Copenhague durante la I Guerra Mundial que ahora ha salido a la venta por 10 millones de euros (74,5 millones de coronas danesas). Un enclave que combina la robustez de un búnker militar con las comodidades de un complejo turístico de alto nivel.

De base militar a refugio de vacaciones

Levantada entre 1910 y 1916, esta mole de piedra y hormigón nació con un propósito claro: albergar a 550 soldados y piezas de artillería pesada para vigilar el estrecho de Öresund.

Sin embargo, el destino quiso que nunca entrara en combate. Tras ser abandonada por el ejército en 1968, la isla inició una metamorfosis que la ha convertido hoy en un punto de encuentro de lujo para navegantes y entusiastas de los deportes acuáticos.

La propiedad cuenta con cifras que marean a cualquier inversor:

Superficie total : Más de 30.000 metros cuadrados en mitad del mar.

: Más de en mitad del mar. Instalaciones : 9.900 metros cuadrados edificados que incluyen restaurante , salas de conferencias y alojamiento .

: que incluyen , y . Autosuficiencia: Posee su propia planta desalinizadora de agua potable y generadores eléctricos de gran potencia.

Una inversión con «truco»: abierta al público y protegida

A pesar de su precio de salida, adquirir Flakfortet no es como comprar cualquier otra isla privada. Al ser un monumento histórico protegido desde 2002, cualquier reforma debe pasar por el visto bueno de las autoridades culturales danesas. Además, el comprador debe aceptar una condición innegociable: la isla debe permanecer abierta al público.

Esto, lejos de ser un inconveniente, es su gran motor económico. En temporada alta, hasta 50.000 visitantes desembarcan en sus muelles gracias a la conexión regular por ferry con Copenhague. Según la agencia responsable de la venta, Lintrup & Norgart, el perfil del comprador ideal oscila entre grandes inmobiliarias que busquen inversiones únicas y multimillonarios que quieran un refugio histórico nórdico de la I Guerra Mundial lejos del ruido de las zonas residenciales típicas.