Kimi Antonelli sale ileso de un accidente con un Mercedes de 200.000 euros en San Marino

Kimi Andrea Antonelli sufrió un accidente de tráfico con un Mercedes valorado en más de 200.000 euros durante la noche del pasado sábado en San Marino. El incidente se produjo cuatro días antes de la cita en Bahréin, donde se celebrarán del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero los test de Fórmula 1. El piloto italiano salió ileso tras destrozar el coche contra la protección de un tramo de carretera.

En principio, Antonelli estará con normalidad en la primera semana de pruebas a bordo del Mercedes junto a su compañero George Russell. De hecho, desde la propia escudería han informado de que el italiano correrá el miércoles y el viernes por la tarde y el jueves por la mañana. El accidente no afectó a otros vehículos.

Here's our driving line-up for Bahrain Test 1 this week!

El coche del joven piloto de 19 años chocó contra la barrera de seguridad de la carretera, aunque todavía se desconoce si era él el que iba al volante. Las autoridades italianas están investigando lo ocurrido desde la madrugada del pasado domingo, aunque, como decimos, no hay heridos ni un segundo coche implicado.

El modelo en cuestión es el Mercedes AMG GT de 612 caballos que la escudería le entregó hace pocos días, una serie limitada a 200 unidades que están adornadas con los colores del monoplaza de F1. «El pasado sábado por la noche, cerca de su domicilio en San Marino, Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque el vehículo sufrió daños, salió completamente ileso», informaron las autoridades.

Antonelli afronta en el Mundial de 2026 su segunda temporada en la F1. El año pasado quedó séptimo con 150 puntos y dos podios en Canadá y Las Vegas. Para este curso parte como uno de los favoritos al apuntar Mercedes a convertirse en el equipo dominador, aunque aún está muy por debajo de un Russell que le sacó más del doble de puntos (319).