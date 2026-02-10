Los gurús electorales de Génova se desmarcan de Vito Quiles: propusieron a dos grupos zaragozanos para el cierre de campaña de Azcón

Los estrategas electorales del PP en la sede nacional de Génova se desmarcan de la polémica decisión de contratar a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y aseguran que propusieron alternativas muy diferentes. Fuentes de la dirección nacional revelan a OKDIARIO que sugirieron a las bandas musicales zaragozanas Los Niños de Brasil y Grupo Volador en lugar de Los Meconios y al ex jefe de prensa del faker a sueldo Alvise Pérez para el acto del cierre de campaña.

Desde el equipo de campaña nacional del PP subrayan con orgullo que han ganado las dos últimas elecciones autonómicas —Extremadura y Aragón— con un margen descomunal sobre el PSOE. En cuanto a los resultados de Vox, que ha quedado en tercera posición, los enmarcan exclusivamente en que sea tercera fuerza política y no primera, quitando hierro a cualquier otra lectura. «Los resultados deberían ser para hacer una fiesta», señalan fuentes cercanas a la dirección de campaña nacional, que rechazan cualquier responsabilidad en la elección final del entretenimiento para el cierre y niegan haber propuesto a Los Meconios y a Vito Quiles.

La polémica ha estallado después de que Jorge Azcón tuviera que dar explicaciones este lunes sobre la presencia de Vito Quiles en el cierre de campaña del PP aragonés. El presidente autonómico defendió que Quiles le entrevistó en calidad de «medio de comunicación», enmarcando ese encuentro dentro de las «más de 70 entrevistas» que asegura haber concedido durante la campaña. Sobre Los Meconios, admitió que fue una decisión del equipo de campaña y matizó que «no es el grupo que yo más sigo», afirmó en Onda Cero echando balones fuera.

Pese a la polémica y a la pérdida de dos escaños respecto a las anteriores elecciones, Azcón ha defendido que sus previsiones pasaban por lograr la victoria electoral, un objetivo que considera cumplido. «Cuando los aragoneses hablan, no se equivocan», ha asegurado el presidente aragonés, insistiendo en que prefiere «ver el vaso medio lleno» y subrayando que el PP es la única formación con capacidad real para formar gobierno en Aragón.

Estas mismas fuentes de Génova desconocen cómo serán las próximas campañas de Castilla y León, pero destacan con satisfacción los dos éxitos contundentes cosechados. «Ya lo quisiera el PSOE tener estos resultados», enfatizan, distanciándose de las decisiones más polémicas tomadas sobre el terreno.