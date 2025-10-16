Así graban a dos ladrones en pleno robo ‘sigiloso’ a un turista en el Arenal

Un vecino de la localidad del Arenal, municipio mallorquín de Llucmajor, ha grabado a una pareja de ladrones robando a plena luz del día a un turista que caminaba por la calle. En la escena se pueden ver a dos personas acercándose sigilosamente y de manera coordinada a un peatón por detrás suyo para robarle sus pertenencias.

Los testigos captan en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES como uno de los ladrones le abre la mochila e incluso le intenta robar el móvil del bolsillo. Todo esto sin que el turista se dé cuenta en ningún momento mientras pasea con su paraguas por una calle del Arenal.

Los autores del robo, antes de cometer el delito, parece ser que esperan en las puertas de un local de tatuajes hasta que localizan a su presa. Posteriormente, y de manera disimulada, empiezan a caminar en dirección contraria a la víctima hasta se cruzan, momento en el que los ladrones paran y empiezan a caminar detrás suya.

Al final del vídeo, tras cometer el robo, el ladrón se da cuenta de que le están grabando desde la terraza de un edificio y avisa a su compañero. Los ladrones aprovechan un día lluvioso con las calles con menos peatones y conductores de lo habitual para actuar, pero ni con esas se libraron de testigos.