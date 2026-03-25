Pensaba que no me gustaban los western hasta que vi esta serie de Netflix: 4 temporadas que son oro

Si hay una ficción que ha marcado un antes y un después en las plataformas de streaming, esa es la serie de western Yellowstone. Un original western moderno dirigido por John Linson que también ha creado la serie junto con Taylor Sheridan que ha logrado atrapar a muchos espectadores a los que no les gustaba este género. Yellowstone cuenta con 5 temporadas y 53 episodios y relata la historia de John Dutton, el propietario del rancho más grande de Estados Unidos que con su familia mantiene una lucha sin cuartel contra una reserva india y contra el gobierno federal, que ha decidido expandir el parque nacional contiguo a la propiedad de los Dutton, lo que afectaría a sus tierras. ¿Por qué ha triunfado la serie Yellowstone? Quizás por ser una combinación de ingredientes como el drama familiar y la estética del western moderno con esa dinámica tradicional de disputas, sobornos y envidias y los increíbles paisajes de Montana.

Otro de los puntos fuertes de esta serie es la interpretación del conocido actor Kevin Costner que sorprende a todos con ese papel de duro vaquero que ejerce de patriarca de su compleja familia. Una dramática y, en algunos momentos, violenta serie en la que también sorprenden por su intensidad la interpretación de otros actores como Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser o Kelsey Asbille. La serie Yellowstone es perfecta para los que quieran entrar en el mundo de los westerns modernos con una de las mejores del género.

¿De qué trata la serie de western Yellowstone?

El protagonista de esta serie es John Dutton, el cual es el propietario del rancho más grande de todo Estados Unidos. El patriarca de la familia intenta defender a toda costa el negocio familiar y protegerlo de los planes de desarrollo urbanísticos de la zona y la ambición de los inversores de Nueva York y California. Además, tiene que vigilar a un jefe indio que intenta recuperar las posesiones de sus ancestros y aumentar el territorio de la reserva india Broken Rock. También quiere proteger el territorio del rancho de los deseos de expansión del gobierno del Parque Nacional de Yellowstone que también linda con su propiedad.

Dutton es un hombre duro y de acción que cuando empieza la serie está pasando por un mal momento ya que está superando la reciente muerte de su hijo y le acaban de diagnosticar un cáncer de colon. Durante sus cinco temporadas esta familia intentará defender su modo de vida tradicional que se encuentra amenazado por el capitalismo que lo está comenzando a devorar todo.

Esta original serie se emitió en Paramount Network del 20 de junio de 2018 al 15 de diciembre de 2024, en España en Skyshowtime, y en la actualidad se puede ver en plataformas de streaming como Netflix, Movistar Plus+ y Prime Video.

El reparto de esta serie de éxito

Como ya hemos comentado el protagonista de la serie de western Yellowstone es el conocido actor Kevin Costner que interpreta el papel John Dutton, el patriarca de la sexta generación de la familia que es la propietaria de un rancho. El actor Josh Lucas interpreta este personaje de joven. El actor Luke Grimes da vida a Kayce Dutton, uno de sus hijos que vive en la reserva india local con su esposa y su hijo.

Además, tienen un papel de peso los actores que interpretan a los hijos de John y Evelyn: Rhys Altermanique da vida a un joven Kayce, Kelly Reilly a Beth Dutton, la inteligente hija de John, Wes Bentley a Jamie, un abogado y aspirante y Kelsey Asbille como Monica Dutton, la esposa nativa de Kayce.

También en el reparto están Cole Hauser como Rip Wheeler, el capataz del rancho en Yellowstone, Brecken Merrill como Tate Dutton, el hijo de Kacey y Monica, Jefferson White como Jimmy Hurdstrom, Danny Huston como Dan Jenkins, un desarrollador de terrenos, Gil Birmingham como Thomas Rainwater, el jefe de la reserva india cercana, Forrie J. Smith como Lloyd, Denim Richards como Colby, Ian Bohen como Ryan, Ryan Bingham como Walker, Finn Little como Carter, Wendy Moniz como Lynelle Perry, la gobernadora de Montana, Jennifer Landon como Teeter, Kathryn Kelly como Emily y Moses Brings Plenty como Mo, un conductor de Rainwater, entre otros muchos.

La serie Yellowstone es una de las mejores opciones para los que quieran adentrarse en el mundo de los westerns modernos desde cero y descubrir la historia de esta familia que se encuentra en uno de los peores momentos de su historia y se tiene que enfrentar a numerosas amenazas reales para sobrevivir.

Además si esta serie os engancha, podéis ver otras ficciones del universo Sheridan como las precuelas 1883 (2021-2022) y 1923 (2022-2025) y las secuelas Marshals, protagonizada por Kayce Dutton que se acaba de estrenar también en marzo en Movistar Plus+ y Prime Video, y The Madison. que se podrá ver en solo SkyShowtime a partir del 27 de marzo.