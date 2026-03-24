Si eres fan de ‘Yellowstone’, esta serie western es una joya oculta del siglo XXI y puedes verlo en SkyShowtime

Los westerns se han convertido en un talismán para las plataformas de streaming y si os encantan las series de este género parecidas a Yellowstone, os recomendamos la serie Deadwood creada y producida por David Milch que se estrenó en 2004. Una original ficción que está ambientada en la década de 1870 en la ciudad minera de Deadwood, que se encuentra en Dakota del Sur. Esta ficción comienza cuando un grupo de personas se asientan de forma ilegal en un lugar en el que hay oro y en el que no hay ni ley ni orden y cada cual impone su propio código. Seis meses después y tras la masacre del General Custer, Seth Bullock deja su empleo en Montana y decide abrir una ferretería en este lugar junto a su socio Sol Star. Los dos junto con Al Swearengen, el propietario de The Gem, el primer salón y burdel del campamento, serán el centro de este western.

La serie Deadwood estuvo disponible en HBO Max de 2004 hasta 2006, por eso el tráiler que os incluimos al final es de esta plataforma, pero luego fue cancelada y en la actualidad solo se puede ver en las plataformas de streaming Movistar Plus+ y Skyshowtime. La serie cuenta con 3 temporadas y un total de 36 episodios y fue producida por Red Board Productions y Roscoe Productions en asociación con HBO y Paramount Television y CBS Paramount Television en la tercera temporada. Deadwood es una serie perfecta para los que están buscando un western moderno con un guion sólido, una buena ambientación y unos personajes fuertes y dífiles de olvidar.

¿De qué trata la serie Deadwood?

Como hemos comentado en la década de 1870 se produce un asentamiento ilegal en Deadwood debido a la búsqueda del oro. Un asentamiento en el que al principio es todo es un poco confuso y cada uno hace lo que le da la gana. Seis meses después y tras la masacre del General Custer, Seth Bullock, un antiguo sheriff, abre una ferretería en este recóndito lugar junto a su socio Sol Star. Al Swearengen, el propietario de The Gem, el primer salónn del campamento, junto con otros personajes como el doctor Amos Cochran, W. Merrickl , propietario y editor del diario local The Pioneer y E. B. Farnum, el propietario del Grand Central Hotel. Brom Garret, serán los protagonistas de esta historia.

Todo cambiará para este asentamiento minero cuando el célebre pistolero Wild Bill Hickok llega a la localidad acompañado por Charlie Utter y Calamity Jane. Seth Bullock intentará imponer en este nuevo asentamiento un cierto orden moral, aunque en algunos momentos no tiene mucho éxito ya que cada nuevo miembro es diferente y tiene sus propios negociones y ambiciones. El barro en las calles, la madera húmeda de los edificios y el polvo que lo cubre todo hacen que el pueblo parezca un personaje más.

Deadwood cuenta la historia de este asentamiento desde el primer momento y es un western en el que no solo se ven los tiroteos típicos entre rivales, sino los problemas con las concesiones mineras, los sobornos y las alianzas. Una serie en la que se va viendo como el capitalismo se va abriendo camino en un territorio totalmente virgen y anárquico y que sorprende por esa ambientación de calles polvorientas con barro pegajoso en algunos momentos y esos edificios madera húmeda en los que comienzan a vivir los que van llegando al asentamiento minero.

El reparto de esta serie dramática

Los protagonistas de esta serie son los actores Timothy Olyphant que da vida a Seth Bullock, un antiguo sheriff que intentará implantar el orden e Ian McShane papel interpretado por el actor Al Swearengen, que es el dueño del Salón Gem y un hombre muy manipulador que dirige en la sombra el asentamiento minero.

Además, en el reparto están los actores Molly Parker, John Hawkes, Jim Beaver, Brad Dourif, Paula Malcomson, William Sanderson, Kim Dickens, Robin Weigert, Dayton Callie, W. Earl Brown, Bree Seanna Wall, Powers Boothe y Keith Carradine, entre otros muchos.

La serie Deadwood es una buena opción para los que hayan visto ya Yellostone y sus precuelas y los que estén buscando un western moderno bien ambientado y con una trama que engancha desde el primer episodio. Las interpretaciones de los actores Timothy Olyphant del antiguo sheriff Seth Bullock y Ian McShane como el manipulador Al Swearengen, el dueño del Salón Gem. Deadwood es una historia con personajes potentes que no engaña en ningún momento y que mantiene la calidad durante tres temporadas.

Además de esta serie también se pueden encontrar en las plataformas de streaming las series de western Goodless, disponible en Netflix, Justified y Justified: City Primeval en Disney+ y Hombres de ley: Bass Reeves en Movistar Plus+ y Prime Video.