Una pulsera como tiara, un vestido de 60 mil euros y Mariachis: así fue la boda de Cayetano y Genoveva

A punto de celebrarse la boda de Cayetano Martínez de Irujo con Bárbara Mirjan, su pareja desde hace 10 años, no podemos evitar recordar el enlace del duque de Arjona con Genoveva Casanova. Pese a que su matrimonio no terminó de funcionar, ambos quedaron como grandes amigos, pero, ¿cómo vivieron ese gran día?

Genoveva y Cayetano se daban el ‘sí quiero’ un 15 de octubre de 2005, en una ceremonia bastante «íntima, familiar y discreta» y celebrada en el palacio de Dueñas. De hecho, fue oficiada por el párroco Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, gran amigo de la familia, y también contó con el protagonismo de los dos hijos que tienen en común, -Luis y Amina-, nacidos en 2001.

Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova. (Foto: Gtres)

Además, quisieron rendirle homenaje a las raíces mexicanas de la novia mediante un cuadro de la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Más de 200 invitados fueron testigos del esperadísimo evento, donde destacan figuras como Carolina Herrera, Ramón García, Enrique Ponce, Paloma Cuevas, Curro Romero o Carmen Tello.

El hijo de la duquesa de Alba lució el traje de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, mientras que Casanova optó por un vestido de Alta Costura de Manuel Mota para Pronovias valorado en más de 60.000 euros. El diseño ceñido y de palabra de honor, se cubrió con un voile de organza con motivos florales, cosido al encaje de la falda, que tenía una cola de dos metros. Además, Genoveva quiso tener un guiño muy especial con la familia de su exmarido, luciendo a modo de diadema una pulsera que Luis Martínez de Irujo, -su padre- le había regalado.

Genoveva Casanova posando con su vestido de novia. (Gtres)

En aquel momento, Cayetana, la duquesa de Alba, ejerció como orgullosa madrina del enlace; al mismo tiempo que Kenneth Larry Casanova fue el padrino y encargado de llevar a su hija hasta el altar. Lamentablemente, la ausencia de la duquesa, quien fallecía en 2014, se hará notar en el enlace de Cayetano con Bárbara Mirjan, aunque sí que se espera que acudan sus hermanos: Eugenia, Carlos, Fernando y Alfonso. Otro gran ausente será Jacobo Fitz-James, quien ha enviado una carta al Palacio de Liria donde explica las tres razones que le impedirán acudir al enlace de su hermano.

Luis y Amina, un papel clave en la boda de Cayetano y Genoveva

Respecto al papel que ejercerán los hijos de Cayetano, -Luis y Amina-, esta última será la encargada de llevar a su padre hasta el altar. Mientras que, en 2005, los mellizos tuvieron un papel clave como pajes junto a Tana Rivera, su prima e hija de Eugenia Martínez de Irujo. También la presencia de Fran Rivera, exmarido de Eugenia, fue bastante llamativa en ese día tan especial. Y es que, pese a su divorcio, el torero siempre ha mantenido una gran relación con el resto de la familia.

La duquesa de Alba en la boda de Cayetana Martínez de Irujo. (Foto: Gtres)

La fiesta posterior, se alargó hasta altas horas de la madrugada, y no faltó la buena música flamenca y mexicana, con Mariachis que se encargaron de amenizar la celebración. Los invitados también pudieron degustar un exquisito menú elaborado por Salvador Gallego. Y, entre orden de cosas, se llevaron un gran regalo de parte de la duquesa de Alba, que obsequiaba a los novios con nada menos que una casa en Somosaguas.

Tristemente, la felicidad de aquel día no duraba más allá de dos años para Cayetano y Genoveva, ya que en 2007 anunciaba su separación alegando diferencias irreconciliables. «Discutíamos por todo. Hasta que me di cuenta de que éramos dos personas con caracteres muy fuertes. Ni opuestos ni parecidos, sencillamente fuertes», explicaba Martínez de Irujo. Sin embargo, la mexicana siempre ha defendido que para ella Cayetano siempre será su familia. «Es mi pilar. Somos los dos pilares de una familia de cuatro», definía su actual relación.