A comienzos de los 2000, cuando aún no eran marido y mujer, Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo -que pasará por el altar el próximo 4 de octubre con Bárbara Mirjan Aliende, su pareja desde hace una década-, aparecieron en una película protagonizada por la estrella internacional Natalie Portman.

El cameo histórico de Genoveva y Cayetano antes de casarse

La mexicana conoció a la ganadora del Oscar por su papel en El cisne negro a raíz de María del Pilar Cayetana de Silva y Silvia-Bazan, que fue duquesa de Alba y la cual fue retratada por Francisco de Goya a en el siglo XVIII. Cuando Genoveva salía con el pequeño de los varones de Cayetana Fitz-James Stuart, Casanova ayudó a Miloš Forman para buscar documentación para su película, Los fantasmas De Goya, en la que Portman era protagonista.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo en la grabación de ‘Los fantasmas de Goya’. (FOTO: GTRES)

El director de cine decidió entonces que Genoveva -tras haberle brindado apoyo con su película a la hora de la búsqueda de localizaciones y documentación- formaran parte de su filme a través de un cameo tras prometerle que asistiría a su inminente boda. Así pues, el ex matrimonio apareció por sorpresa -él como general Wellington y ella como una de las mujeres que se llevaban lo soldados al barco que iba hacia América- en un balcón en Boadilla del Monte. Una experiencia que fue muy satisfactoria para ambos, aunque nunca más lo repitieron.

La inquebrantable amistad entre Natalie y Genoveva

Desde entonces, y aunque se ven menos de lo que les gustaría, la amistad entre Portman y Casanova ha perdurado a lo largo del tiempo. Hace solo tres años, la socialité desveló que incluso la actriz ha estado en casa de sus abuelos en México -así como en el Palacio de Monterrey, en Salamanca-, de la misma manera que ella ha visitado a la ganadora del Oscar por El cisne negro a Nueva York, Los Ángeles o incluso a Londres mientras que la intérprete grababa Las hermanas Bolena.

Aunque sus profesiones y sus vidas, aparentemente, nada tienen que ver, lo cierto es que la ex cuñada de Eugenia Martínez de Irujo desveló que ambas eran grandes aficionadas de la historia y de la cultura, pasiones que las han mantenido unidas estos años. De hecho, en una entrevista con ¡Hola!, la ex de Michavila desveló que «hace tiempo que no la ve, ya que Natalie Portman tuvo a sus hijos», aunque destacó que la intérprete de Sin Compromiso cada Navidad le manda «una tarjeta de felicitación».

Mientras que la mexicana sí que ha mantenido el vínculo con Portman, se desconoce si Cayetano Martínez de Irujo tiene trato con la actriz, con la que no se la ha vuelto a ver públicamente desde entonces.