Will Smith reaparece para entonar el ‘mea culpa’ después de los Oscar: “Me siento como una mierda”

Han pasado cuatro meses desde que tuviera lugar una de las galas más polémicas de la historia de los Premios Oscar. En medio de la cita más esperada del panorama cinematográfico internacional, Will Smith se levantaba para dar una bofetada a Chris Rock por una broma que el presentador había llevado a cabo sobre su esposa, Jada Pinkett. Un hecho que ha traído más inconvenientes al ganador de la estatuilla a mejor actor de los que probablemente él esperaba, razón por la que ha vuelto a acaparar el foco mediático para entonar el mea culpa.

Ha sido hace escasas horas cuando el emblemático intérprete de El príncipe de Bell Air ha compartido un vídeo en el que admite haber estado “empañado” en los momentos posteriores al suceso, razón por la que no se habría disculpado con el humorista hasta ahora: “Estaba fuera de línea y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, comenzaba explicando, para después admitir que se había intentado poner en contacto con Chris, aunque sin mucho éxito: “Me comuniqué con Chris, y el mensaje que regresó es que no está listo para hablar, pero cuando lo esté, se comunicará. Te diré Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable, y estaré aquí siempre que estés listo para hablar”, sentenciaba, tomando una actitud mucho más tranquila que la de aquel 28 de marzo.

Por si fuera poco, en el clip en cuestión Smith también ha tenido oportunidad de pedir perdón a la madre y al hermano del presentador de los Oscar: “Esa fue una de las cosas de ese momento en las que no me di cuenta. No estaba pensando en cuántas personas se lastimaron en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con su hermano, Tony Rock”, continuaba, aunque alegando que “es probablemente irreparable” el daño causado, más aún teniendo en cuenta que fue visto por personas de todos los rincones del planeta.

Por otro lado, el conocido actor también aprovechaba su protagonismo en este vídeo ya viral para confesar que “se siente como una mierda” por todo lo sucedido durante la última gala de los Premios Oscar, motivo también por el que ha meditado mucho durante las últimas semanas: “En los últimos meses he estado pensando mucho y haciendo un montón de trabajo personal. Hicieron un montón de preguntas justas y quiero tomarme algún tiempo para responder”, sentenciaba, aclarando así que aún le queda cierto tiempo de terapia para contestar a todas las dudas que han rondado a sus fans durante todos estos meses, habiendo ingresado durante el pasado mes de abril en una clínica de rehabilitación para gestionar todo el estrés en el que se vio envuelto tras haber abandonado la Academia de Hollywood después de que ésta le abriera un expediente disciplinario por “violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, incluido el contacto físico inapropiado, el comportamiento abusivo o amenazante y comprometer la integridad de la Academia”.