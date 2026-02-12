El cariñoso reencuentro de Letizia con Claudia Tecglen, ganadora del Premio Princesa de Gerona 2022

Después de presidir junto al Rey Felipe el acto de entrega de los Premios Nacionales del Deporte, la Reina Letizia ha retomado su agenda en solitario con varias audiencias en el Palacio de la Zarzuela. La esposa del monarca ha comenzado la jornada recibiendo a una representación de Fundación Claudia Tecglen, que nace como una evolución de la Asociación Convives con Espasticidad. Una organización cuyo objetivo principal es cambiar la percepción de la discapacidad, transformar barreras en oportunidades y ayudar a crear oportunidades reales para las personas que conviven con la discapacidad.

Ha sido a primera hora de la mañana cuando ha comenzado la audiencia en una de las salas del Palacio de la Zarzuela. Doña Letizia ya se ha encontrado con Claudia Tecglen en otras ocasiones, de hecho, ella fue una de las ganadoras de los premios de la Fundación Princesa de Gerona en el año 2022 por su trabajo con la Asociación Convives con Espasticidad.

La Reina Letizia con Claudia Tecglen. (Foto: Gtres)

Claudia Tecglen fue la primera mujer reconocida con uno de estos galardones que sufre una discapacidad. Una situación que se remonta a su infancia, a consecuencia de una parálisis cerebral. Tal como ella misma reveló a este portal en 2022, el premio supuso un gran impulso, pero también una gran oportunidad para dar visibilidad y demostrar que el talento y la discapacidad conviven de forma natural. «La discapacidad no debe ser la protagonista de nuestra vida y debemos poner el foco en nuestros talentos, porque el talento y la discapacidad conviven de forma natural», aseguró a este digital en una entrevista en la que recalcó que aunque no todos podíamos trabajar ocho horas en una oficina, sí que podemos encontrar otras maneras de ser productivos.

En este encuentro, la psicóloga y comunicadora ha podido explicar a doña Letizia este nuevo proyecto y le ha presentado los resultados del programa piloto de la Red Intercomunitaria de Prevención del Suicido. Además, también le han mostrado las conclusiones del programa de alfabetización digital y formación en inteligencia artificial adaptada, orientado a fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad y a facilitar el uso cotidiano de la tecnología. Este programa contribuye a reducir la brecha digital que existe en la actualidad. Al inicio del acto, la Reina no ha dudado en salir al encuentro de Claudia Tecglen y le ha dado un cariñoso abrazo. Asimismo, ha estado muy pendiente de ella durante toda la reunión.

La Reina Letizia con Claudia Tecglen. (Foto: Gtres)

Una intensa mañana

No ha sido la única audiencia que ha tenido la Reina este jueves. Tras su reunión con la fundación de Claudia Tecglen, la esposa del Rey Felipe VI ha recibido a una representación de la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, cuya labor está dedicada a hacer más comprensible esta enfermedad para la población general. Por último, la Reina ha cerrado su agenda con un encuentro con la Fundación Occident, que premia trayectorias destacadas que vinculan la nutrición y la alimentación con la salud.

Está previsto que mañana los Reyes pongan punto final a sus compromisos de esta semana con una visita a la Universidad Autónoma, donde participarán en un acto en recuerdo de Tomás y Valiente.