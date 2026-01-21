Alberto Casas invita a detenerse y mirar el tiempo en Matadero Madrid

El tiempo, ese concepto que todos usamos y pocos entendemos, se convierte en protagonista el 27 de enero de 2026 en Matadero Madrid. El físico Alberto Casas presenta en la Nave 10 Matadero “La ilusión del tiempo”, una conferencia escénica que cruza divulgación científica, reflexión y lenguaje teatral para acercar al público algunas de las grandes preguntas de la física contemporánea.

La cita, programada a las 19:30 horas, se enmarca dentro de la categoría de Pensamiento y Teatro, con entrada gratuita y medidas de accesibilidad como lengua de signos y acceso para personas con movilidad reducida.

Cuando la física se sube al escenario

“La ilusión del tiempo” no es una conferencia al uso. Alberto Casas propone una experiencia escénica que combina explicación científica y puesta en escena para hablar de física de partículas elementales y cosmología sin perder el contacto con el público. El objetivo no es ofrecer fórmulas ni respuestas cerradas, sino compartir cómo la ciencia actual intenta entender qué es realmente el tiempo y por qué sigue siendo uno de los grandes enigmas del universo.

El formato busca romper la distancia habitual entre el experto y la audiencia. El escenario se convierte en un espacio de diálogo, donde conceptos complejos se traducen a un lenguaje accesible, sin simplificaciones vacías ni solemnidad innecesaria.

Un recorrido entre teoría y observación

La trayectoria de Alberto Casas explica en buena parte el enfoque de esta conferencia escénica. Licenciado en Física por la Universidad de Zaragoza y doctor en Física Teórica por la Universidad Autónoma de Madrid, ha desarrollado su carrera entre la docencia y la investigación, con estancias en instituciones de referencia como la Universidad de Oxford y el CERN de Ginebra.

Su trabajo se ha centrado en tender puentes entre la teoría y la observación, una línea que también atraviesa “La ilusión del tiempo”. Sobre el escenario, Casas traslada esa forma de pensar la ciencia al público general, mostrando cómo las grandes ideas de la física se construyen a partir de preguntas, hipótesis y límites aún no resueltos.

Del libro al directo

La conferencia escénica parte del libro “La ilusión del tiempo. Un viaje por el concepto más enigmático del universo a través de la física”, publicado en 2025 por la editorial “Sine Qua Non”. En esa obra, Casas propone un recorrido divulgativo por las distintas maneras en que la física ha intentado definir el tiempo, desde la mecánica clásica hasta la cosmología moderna.

Este no es su primer trabajo de divulgación. A lo largo de los años ha publicado títulos como “El LHC y la frontera de la física. El camino a la teoría del todo”, “El bosón de Higgs” —junto a Teresa Rodrigo— o “El lado oscuro del universo”. En Matadero Madrid, ese bagaje se transforma en una experiencia en vivo, pensada para escucharse y pensarse en colectivo.

Ciencia, pensamiento y escena

La inclusión de “La ilusión del tiempo” dentro de la programación de Matadero Madrid refuerza la apuesta del centro por propuestas híbridas, que cruzan disciplinas y abren nuevos espacios para el pensamiento crítico. Aquí, la ciencia se presenta no solo como conocimiento técnico, sino como una forma de mirar el mundo y de cuestionar certezas.

La conferencia escénica invita al público a salir con más preguntas que respuestas, algo poco habitual en los formatos divulgativos tradicionales. El tiempo deja de ser una magnitud abstracta para convertirse en una experiencia que se comparte durante algo más de una hora.

Una cita para escuchar y pensar

El 27 de enero, la Nave 10 de Matadero Madrid se convierte en un lugar para detenerse y reflexionar. “La ilusión del tiempo” propone una pausa en medio del ritmo diario para escuchar, pensar y preguntarse por aquello que parece tan cotidiano como incomprensible.

Una oportunidad para acercarse a la física desde otro lugar y comprobar que, a veces, el escenario también puede ser un laboratorio de ideas.

