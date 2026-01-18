La Fundación Juan March revive el Hollywood con cine clásico gratuito

Ver cine clásico en pantalla grande y con contexto crítico no es una experiencia habitual. Mucho menos cuando el acceso es gratuito y la presentación corre a cargo de especialistas en historia del cine. Esa es la propuesta que la Fundación Juan March mantiene activa un año más en su sede madrileña, donde durante el mes de enero arranca una nueva sesión de su ciclo de cine con la proyección de El expreso de Shanghai (1932), dirigida por Josef von Sternberg y presentada por el crítico David Felipe Arranz.

La iniciativa forma parte de la programación estable de la institución, que desde 2010 ofrece una cuidada selección de películas de cine mudo y del llamado Hollywood Pre-Code. Las proyecciones tienen lugar los viernes y sábados, siempre en versión original subtitulada en español y acompañadas de una introducción que sitúa cada título en su contexto histórico, estético y social.

Un ciclo dedicado al Hollywood Pre-Code

El ciclo que se desarrolla hasta mayo pone el foco en uno de los periodos más singulares del cine estadounidense: los años inmediatamente anteriores a la aplicación estricta del Código Hays en 1934. Aunque este código de censura fue redactado en 1930, su cumplimiento no se impuso con firmeza hasta cuatro años después. Ese breve intervalo dio lugar a una etapa de libertad creativa poco común en la industria de Hollywood.

Durante esos años, los estudios exploraron historias que cuestionaban abiertamente las normas morales dominantes. El matrimonio dejaba de ser intocable, los deseos femeninos se mostraban sin tapujos y los comportamientos considerados “ilícitos” no siempre recibían un castigo ejemplar. El cine se convirtió así en un espacio de experimentación narrativa que hoy resulta especialmente revelador.

Cine provocador en tiempos de crisis

El auge del cine Pre-Code coincidió con uno de los momentos más duros de la historia reciente de Estados Unidos: la Gran Depresión. La crisis económica provocó una caída notable de espectadores en las salas, y las productoras buscaron fórmulas para recuperar al público. Una de ellas fue arriesgar más en los contenidos, rozando los límites de lo permitido.

En ese contexto, surgieron relatos marcados por el romance conflictivo, los amores prohibidos y las mujeres que se negaban a encajar en el papel tradicional asignado. Las películas de este periodo no solo entretenían, sino que reflejaban tensiones sociales reales, ofreciendo una mirada crítica sobre la moral, el deseo y las apariencias.

El papel clave del cine sonoro y los guiones

El ciclo también permite observar la consolidación del cine sonoro como herramienta narrativa. Los diálogos se vuelven rápidos, irónicos y afilados, y los guiones ganan protagonismo. Es en estos años cuando destacan escritoras como Ursula Parrott o Viña Delmar, que siguieron la estela de pioneras como Anita Loos y aportaron nuevas voces al cine comercial.

Las protagonistas de estas historias, interpretadas por figuras icónicas como Marlene Dietrich, Jean Harlow, Norma Shearer, Bette Davis o Joan Crawford, encarnaban personajes complejos y autónomos. Mujeres que deseaban, decidían y, en muchos casos, pagaban un precio por salirse del guion social establecido.

El expreso de Shanghai, punto de partida del ciclo

La película que inaugura el ciclo en enero es El expreso de Shanghai (1932), una de las colaboraciones más emblemáticas entre Josef von Sternberg y Marlene Dietrich. Ambientada en un tren que atraviesa una China convulsa, la cinta combina exotismo, erotismo contenido y una atmósfera visual inconfundible.

Más allá de su valor estético, la película es un ejemplo claro del espíritu Pre-Code. Su protagonista femenina desafía los juicios morales de los demás personajes, y la narración juega constantemente con la ambigüedad y el deseo. La presentación de David Felipe Arranz permitirá al público adentrarse en las claves de la obra y comprender su relevancia dentro de la historia del cine.

Un programa que se extiende hasta mayo

Tras la proyección de El expreso de Shanghai los días 30 y 31 de enero de 2026, el ciclo continuará con otros títulos representativos del periodo. En febrero se exhibirá Casada por azar (1932), de Wesley Ruggles, presentada por Luis E. Parés. Marzo traerá Ex-Lady (1933), de Robert Florey, con introducción de Jara Yáñez. En abril será el turno de Tú eres mío (1933), de Sam Wood, y en mayo cerrará el ciclo Así ama la mujer (1934), de Clarence Brown, presentada por Carlos F. Heredero.

Cada sesión refuerza la idea de que el cine Pre-Code fue algo más que una curiosidad histórica: un espejo incómodo de una sociedad en crisis y un laboratorio narrativo que dejó huella en el lenguaje cinematográfico posterior.

Acceso gratuito y vocación divulgativa

Las proyecciones tienen lugar en la sede de la Fundación Juan March, en la calle Castelló, 77, en el barrio de Salamanca. El acceso es gratuito, aunque sujeto a disponibilidad. Dos tercios de las entradas se sortean una semana antes de cada sesión y el resto se reparte en taquilla una hora antes del inicio.

Con esta programación, la Fundación Juan March reafirma su apuesta por la divulgación cultural y la recuperación del cine clásico como herramienta de reflexión. Una oportunidad para redescubrir películas que, casi un siglo después, siguen dialogando con el presente y cuestionando certezas que creíamos superadas.