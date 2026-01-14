Un taller de shodo invita a descubrir la caligrafía japonesa en Madrid

Hay formas de escribir que no se aprenden con prisa. El shodo, la caligrafía tradicional japonesa, pertenece a esa categoría de artes que exigen silencio, paciencia y una atención casi ritual al gesto. Este invierno, Madrid acoge un taller dedicado por completo a esta disciplina, impartido por la calígrafa Madoka Kubota, una especialista con amplia trayectoria que propone un acercamiento sereno y profundo al llamado “camino de la escritura”.

El curso se desarrollará entre el 27 de enero y el 24 de marzo de 2026 y está pensado para cualquier persona interesada en conocer de cerca esta práctica, tenga o no experiencia previa. No se trata de copiar caracteres sin más, sino de comprender por qué cada trazo nace de un punto concreto, avanza con una dirección precisa y se cierra con una intención clara.

Qué es el shodo y por qué engancha

En japonés, shodo se traduce como “el camino de la escritura”. Esa palabra, camino, explica mejor que ninguna otra lo que ocurre frente al papel. El uso del pincel, la forma de mojarlo en la tinta y la postura del cuerpo forman parte del proceso tanto como el resultado final. Escribir deja de ser un acto automático para convertirse en una experiencia consciente.

Dentro del shodo conviven distintos estilos. El kaisho, más regular, es el que se suele aprender primero por su claridad estructural. Después llega el gyosho, donde los trazos se enlazan con mayor fluidez, y por último el sosho, la escritura cursiva que roza lo abstracto y permite una expresión mucho más libre. A partir de una misma palabra, cada persona obtiene una obra distinta, marcada por su pulso y su estado de ánimo.

Madoka Kubota, una guía experta

El taller estará dirigido por Madoka Kubota, calígrafa japonesa con Séptimo Dan de Shodo otorgado por la Asociación Sasanamikai. A su formación artística se suma su licenciatura en filología japonesa y su especialización en tanka, la poesía clásica de 31 sílabas. Esa combinación entre lengua, literatura y caligrafía se refleja en su manera de enseñar: cada ejercicio es una invitación a escuchar el ritmo interior antes de mover el pincel.

Kubota defiende una metodología pausada, donde la técnica se adquiere sin presión y la corrección no interrumpe la concentración. Para ella, el error también forma parte del aprendizaje, siempre que sirva para afinar la mirada y el gesto.

Programa del curso

A lo largo de diez sesiones, que suman un total de 20 horas, el alumnado recorrerá los fundamentos de la caligrafía japonesa. El programa incluye una introducción a los kanji y kana, el estudio de su origen y estructura, así como la práctica de los tres estilos principales: kaisho, gyosho y sosho.

También se trabajarán técnicas específicas de pincel, como la presión sobre el papel, la velocidad del trazo o la forma de iniciar y cerrar una línea. No faltarán ejercicios de concentración, escritura de palabras y poemas breves, y un trabajo final donde cada participante elaborará una composición propia.

Materiales necesarios

Para seguir las clases será imprescindible contar con dos pinceles —uno grueso y otro fino—, tintero, tinta líquida o barra de tinta tradicional, papel de caligrafía en formato 25 x 35 centímetros y un mantel que proteja la mesa de trabajo. Estos elementos, sencillos en apariencia, forman parte del ritual que rodea al shodo y ayudan a crear el ambiente adecuado desde la primera sesión.

Fechas, horarios y matrícula

El taller se celebrará en la Sala María Moliner y ofrece dos turnos semanales. Por la mañana, los martes de 11:00 a 13:00; por la tarde, los martes de 18:30 a 20:30. La décima sesión se fijará de común acuerdo con la profesora al inicio del curso.

El precio general es de 150 euros, con una tarifa reducida de 138 euros para socios y personas en situación de desempleo. El grupo estará formado por un máximo de 15 personas, siendo necesario un mínimo de 10 inscritos para que el curso pueda llevarse a cabo.

Inscripción e información práctica

Quienes deseen participar pueden solicitar información escribiendo a [email protected] o llamando al 600 711 242. El taller está abierto al público general y se presenta como una oportunidad poco frecuente para acercarse a una tradición artística japonesa sin salir de la ciudad.

En un entorno dominado por pantallas y teclados, volver al papel y al pincel supone una pequeña revolución personal. El shodo propone detener el ritmo, escuchar el sonido de la tinta al rozar el papel y descubrir que escribir también puede ser una forma de estar presente.