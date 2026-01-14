BTS anuncia conciertos en España y desata la fiebre por las entradas

La noticia que el fandom llevaba meses esperando ya es oficial: BTS vuelve a España. El grupo surcoreano ha confirmado una gira mundial para 2026 y 2027 que promete ser la más ambiciosa de toda su carrera y una de las más grandes jamás organizadas por un artista de K-Pop. Con casi 80 conciertos en 34 ciudades, el tour pasará por Asia, América, Europa y Reino Unido, y tendrá parada doble en Madrid los días 26 y 27 de junio en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El anuncio ha provocado un auténtico terremoto en redes sociales. Las búsquedas de “BTS en España”, “entradas BTS Madrid” y “gira mundial BTS 2026” se han disparado en cuestión de horas, dejando claro que la expectación está a la altura del evento. Para ARMY, el regreso del grupo como formación completa supone un reencuentro muy esperado tras varios años de proyectos individuales.

Una gira de récords desde el primer día

El tour arrancará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, con tres noches consecutivas que servirán como carta de presentación del nuevo espectáculo. Desde ahí, BTS viajará a Tokio y dará el salto a Norteamérica, donde debutará en ciudades como Tampa, antes de recorrer grandes estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Europa y Reino Unido recibirán al grupo en verano, con paradas en Londres, París, Bruselas y Madrid, entre otras capitales. El hecho de que BTS actúe por primera vez en estadios como el Tottenham Hotspur Stadium o el Sun Bowl Stadium convierte esta gira en un acontecimiento histórico también para la industria musical.

En España, la elección del Riyadh Air Metropolitano no es casual. Se trata de uno de los recintos con mayor capacidad del país y permitirá acoger a decenas de miles de fans en cada una de las dos fechas programadas.

Fechas confirmadas de BTS en España

26 de junio de 2026 – Riyadh Air Metropolitano, Madrid

27 de junio de 2026 – Riyadh Air Metropolitano, Madrid

Estas actuaciones serán las primeras de BTS en Madrid, lo que añade un componente emocional para miles de seguidores que hasta ahora habían tenido que viajar fuera para verlos en directo.

Preventa ARMY y venta general: lo que debes saber

Uno de los aspectos más importantes es entender cómo funcionará la venta de entradas de BTS en España, ya que se espera una demanda altísima.

La preventa para miembros de ARMY MEMBERSHIP comenzará el jueves 22 de enero a las 14:00 horas. Para acceder a ella es imprescindible registrarse previamente en Weverse antes del 19 de enero a las 00:00 CET y tener el número de membresía preparado.

La venta general se abrirá el sábado 24 de enero a las 14:00 horas a través de Ticketmaster.es. Todo apunta a que las entradas podrían agotarse en minutos, como ya ha ocurrido en anteriores giras del grupo.

Requisitos clave para acceder a la preventa

Los fans que cuenten con membresía ARMY deben tener en cuenta varios detalles técnicos que pueden marcar la diferencia:

El correo electrónico de la cuenta de Weverse debe coincidir con el de Ticketmaster.

El número de membresía ARMY, que empieza por BA y tiene nueve dígitos, se solicitará al entrar en la cola virtual.

Para conciertos en Europa es obligatorio usar la membresía GLOBAL.

Solo los usuarios registrados podrán participar en la cola de la preventa.

Un pequeño descuido, como tener correos distintos en ambas plataformas, puede dejar fuera a muchos seguidores en el momento más crítico.

Un escenario 360 grados que promete cambiarlo todo

Otro de los grandes atractivos de esta gira mundial de BTS es su escenario central de 360 grados. Esta configuración permitirá que el público rodee completamente al grupo, creando una experiencia inmersiva poco habitual en conciertos de estadio.

La producción, a cargo de Live Nation, busca romper con el formato tradicional y aumentar la capacidad de cada recinto, algo imprescindible ante una demanda que se prevé masiva en todos los países.

El regreso más esperado del K-Pop

Estos conciertos serán las primeras actuaciones de BTS como grupo completo desde la gira “Permission to Dance On Stage” de 2021 y 2022. Desde entonces, cada integrante ha desarrollado su carrera en solitario, pero el anuncio de nueva música para la primavera de 2026 marca un nuevo comienzo.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook vuelven a compartir escenario con un proyecto que no solo celebra más de una década de éxitos, sino que apunta a redefinir el alcance global del K-Pop una vez más.

BTS en España: una cita histórica

Que BTS actúe por primera vez en Madrid no es solo una buena noticia para sus fans, también lo es para la industria musical española. La llegada de la mayor gira de K-Pop de la historia consolida al país como una parada imprescindible para los grandes tours internacionales.

Para quienes sueñan con corear “Dynamite” o “Butter” en directo, el reloj ya ha empezado a correr. Conseguir entradas para BTS en España será una carrera contrarreloj, pero también la puerta de entrada a uno de los eventos musicales más importantes de 2026.

