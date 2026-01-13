El Mercado de las Ranas arranca 2026 llenando de vida la Calle Huertas

El Barrio de las Letras volverá a respirar ambiente festivo el sábado 17 de enero con la primera edición de 2026 del Mercado de las Ranas, una cita ya imprescindible para quienes buscan planes diferentes en Madrid durante el fin de semana. Artesanía, moda, joyería, cosmética natural y gastronomía se dieron la mano en un recorrido que convirtió la Calle Huertas en un escaparate al aire libre, con comercios abiertos, música, terrazas llenas y un trasiego constante de visitantes.

Este mercado, organizado por la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, se celebra el primer y tercer sábado de cada mes y tiene como objetivo dinamizar uno de los enclaves con más historia de la capital. A diferencia de otros mercadillos, aquí no hay puestos improvisados ni grandes carpas: son los propios establecimientos los que sacan sus productos a la calle y abren sus puertas de forma continuada para mostrar su oferta.

Un mercado que nace de la identidad del barrio

El nombre de Mercado de las Ranas no es casual. Proviene de la antigua calle Cantarranas, hoy conocida como calle Lope de Vega, que atraviesa esta zona literaria donde vivieron figuras como Cervantes o Quevedo. Esa herencia cultural se percibe en cada edición, donde se mezclan librerías independientes, estudios de diseño, tiendas de ilustración y pequeños talleres artesanos.

La edición de enero tuvo además un aire especial, ya que muchos comercios apostaron por una temática navideña tardía, con productos pensados para prolongar el espíritu de las fiestas. Desde piezas de joyería hechas a mano hasta cosmética natural y productos gourmet, la variedad volvió a ser una de las señas de identidad de este mercado urbano.

Dónde se celebra y cómo recorrerlo

El recorrido principal del Mercado de las Ranas se extiende por la Calle Huertas, desde el número 2 hasta la esquina con la Costanilla de las Trinitarias, incluyendo tramos de la Calle León. También se suman zonas próximas como la esquina con la calle Príncipe, lo que permite a los visitantes pasear tranquilamente mientras descubren comercios que, en muchos casos, pasan desapercibidos el resto del mes.

El punto neurálgico se sitúa en las inmediaciones de la Plaza de Santa Ana, uno de los espacios más concurridos del barrio. Allí se concentra buena parte de la actividad hostelera, con bares y restaurantes que se suman a la iniciativa ofreciendo promociones, menús especiales y descuentos para quienes se acercan al mercado.

Qué encontrarás en el Mercado de las Ranas

Hablar del Mercado de las Ranas en Madrid es hablar de diversidad. No se trata solo de comprar, sino de vivir una experiencia completa. En una misma mañana es posible encontrar:

Puestos de moda independiente y complementos.

Joyería artesanal y piezas de autor.

Ilustración, diseño gráfico y artículos creativos.

Cosmética natural elaborada en pequeños talleres.

Productos gastronómicos y degustaciones.

Todo ello en un ambiente familiar, cercano y auténtico, muy alejado de los grandes centros comerciales. Es un plan ideal tanto para vecinos como para turistas que quieren conocer otra cara de Madrid, más ligada al comercio local y a la vida de barrio.

Una iniciativa para apoyar al pequeño comercio

Detrás de este mercado está la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, que agrupa a unos 260 establecimientos y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, el sector hotelero y diferentes entidades del barrio. El objetivo es claro: impulsar el número de visitantes y dar visibilidad a los negocios de la zona, muchos de ellos con propuestas únicas.

Este formato recuerda a otros mercados urbanos de referencia internacional, como Portobello Road o Camden Town en Londres, o los conocidos mercadillos neoyorquinos de Hell’s Kitchen o Soho Antiques Fair & Collectibles. Sin embargo, el Mercado de las Ranas tiene un rasgo diferenciador: aquí no son solo puestos, es todo un barrio el que se abre al público.

Próximas fechas y dónde informarse

El Mercado de las Ranas se celebra el primer y tercer sábado de cada mes a lo largo de todo el año, con distintas temáticas que van marcando cada edición. Para conocer las fechas exactas de 2026 y las actividades programadas, se puede consultar la web de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras en barriodeletras.com, así como sus perfiles en redes sociales como Instagram y Facebook.

También la agenda oficial de la ciudad, disponible en esmadrid.com, suele recoger esta cita entre los planes destacados del mes. Para quienes buscan un plan distinto en Madrid, el Mercado de las Ranas se consolida como una alternativa perfecta para descubrir el Barrio de las Letras desde dentro, apoyar al comercio local y disfrutar de un paseo lleno de sorpresas.