La Feria del Libro de Madrid ya ha comenzado, y el Parque del Retiro se ha vuelto a llenar de casetas, autores firmando, lectores apasionados y esa búsqueda entre los libros que tanto nos gusta, y que nos lleva a dar con la lectura adecuada Este año la cita se presenta con más fuerza que nunca: hay cientos de novedades editoriales y muchas de ellas prometen convertirse en clásicos instantáneos. Elegir un sólo título puede ser abrumador, así que hemos querido ayudarte con una selección de los 10 libros que tienes que comprar sí o sí en la Feria del Libro de Madrid

Entre las recomendaciones encontrarás desde grandes apuestas de la narrativa contemporánea hasta thrillers que te atraparán desde la primera página. También hay espacio para la historia, el misterio artístico o la crónica existencial, con algunos de los autores más leídos y queridos del panorama actual. En esta lista de 10 libros que tienes que comprar sí o sí en la Feria del Libro de Madrid, hay variedad, pero también algo en común: todos ellos están dando que hablar, y todos merecen un hueco en tu estantería.

Si visitas la Feria del Libro estos días (recuerda que estará abierta hasta el 15 de junio), no dudes en buscar estos títulos. Muchos de sus autores estarán firmando ejemplares, y no hay nada como llevarte un libro dedicado por quien lo escribió. Aquí tienes los 10 libros que no puedes dejar escapar.

Por si un día volvemos – María Dueñas

María Dueñas regresa con una historia de lucha, memoria y supervivencia que ya se perfila como uno de los grandes éxitos del año. En Por si un día volvemos seguimos los pasos de Cecilia Belmonte, una mujer que cruza el Mediterráneo en busca de una vida mejor, dejando atrás el crimen, la pobreza y un pasado del que no puede escapar del todo. Ambientada en la Argelia colonial y con saltos entre España y el norte de África, esta novela es un viaje íntimo a través de tres décadas convulsas del siglo XX. Dueñas combina el drama personal con el contexto histórico de manera impecable, haciendo de Cecilia un personaje inolvidable por su fortaleza, su dignidad y su humanidad.

Las que no duermen – Dolores Redondo

Una de las autoras más queridas por los lectores de novela negra vuelve con un título cargado de misterio y simbolismo. Las que no duermen nos presenta a Nash Elizondo, psicóloga forense, que descubre el cadáver de una joven desaparecida hace tres años en una sima navarra rodeada de leyendas sobre brujería. A partir de ahí, se reabre un caso que parecía cerrado y reaparece un rostro conocido para los fans de Redondo: Amaia Salazar. En esta novela se mezclan el rigor científico con los enigmas ancestrales, la investigación criminal con la mitología vasco-navarra. La atmósfera es inquietante, los personajes son poderosos y la narración, como siempre en Dolores Redondo, te mantiene pegado hasta el final.

Victoria – Paloma Sánchez-Garnica

Ganadora del Premio Planeta 2024, Victoria es mucho más que una novela histórica. La autora nos lleva al Berlín de la posguerra, donde Victoria sobrevive cantando en clubes nocturnos mientras intenta cuidar de su hija y su hermana. Un chantaje la obliga a cruzar el Atlántico y buscar refugio en Estados Unidos, donde se enfrentará a una nueva realidad marcada por el racismo, el espionaje y las tensiones políticas. Paloma Sánchez-Garnica teje una historia conmovedora, profunda y llena de matices, donde el amor, la dignidad y el valor se convierten en los únicos salvavidas posibles frente a un mundo hostil.

Arderá el viento – Guillermo Saccomanno

El Premio Alfaguara de Novela 2025 ha sido para esta obra del argentino Guillermo Saccomanno, que nos traslada a una comunidad costera donde la llegada de una familia diferente desencadena una serie de tensiones que revelan lo peor de cada personaje. Arderá el viento es una fábula moderna sobre la violencia social y el poder, una metáfora descarnada de nuestros tiempos. Con una prosa afilada y escenas que incomodan, Saccomanno retrata la decadencia moral con una crudeza que no da tregua. Es uno de esos libros que, una vez que lo empiezas, no puedes soltar… aunque te duela.

El plan maestro – Javier Sierra

Si te gustan las historias que mezclan arte, historia y misterio, este libro es para ti. Javier Sierra vuelve con El plan maestro, una novela donde el arte se convierte en el vehículo para desentrañar una red secreta que ha protegido durante siglos ciertas obras capaces de abrir portales entre mundos. Desde el Museo del Prado hasta la Casa Azul de Frida Kahlo, el lector viaja por escenarios icónicos mientras descubre un entramado fascinante de símbolos, secretos y verdades ocultas. Es una novela que te hace pensar en el propósito último del arte y en cómo algunas obras tienen el poder de transformarnos… o de protegernos de lo desconocido.

El espía – Jorge Díaz

Jorge Díaz, uno de los cerebros detrás del éxito de Carmen Mola, firma esta novela en solitario con todo lo que cabría esperar de un thriller histórico bien construido. El espía comienza con el hallazgo de un cadáver mutilado en una playa de Almería en los años 50. A partir de ahí, el cabo Javier Bermejo se sumerge en una investigación donde nada es lo que parece. ¿Es la víctima un espía alemán? ¿Un noble corrupto? ¿Un judío escapado del horror? La ambientación es impecable, los personajes están bien dibujados y la tensión se mantiene constante. Una lectura perfecta para quienes disfrutan del suspense con contexto histórico.

La mala costumbre – Alana S. Portero

No es sólo una novela. La mala costumbre es una experiencia literaria y emocional. Con una voz única y desgarradora, Alana S. Portero narra la vida de una niña atrapada en un cuerpo que no le corresponde. A través de su infancia en el barrio de San Blas y su adolescencia en el Madrid más marginal, esta novela pone el foco en la identidad, el dolor, la marginación y la belleza de sobrevivir. Es una obra que remueve, que incomoda y que al mismo tiempo abre una puerta a la empatía. La literatura queer tiene aquí una de sus joyas más brillantes, y su impacto va mucho más allá de la trama.

Mi nombre es Emilia del Valle – Isabel Allende

La gran narradora chilena continúa la saga iniciada con La casa de los espíritus con una nueva entrega que arranca en San Francisco, 1866, y nos lleva hasta Chile en plena guerra civil. Mi nombre es Emilia del Valle mezcla feminismo, historia, lucha de clases y aventura periodística, todo con la voz inconfundible de Isabel Allende. Emilia es una joven brillante y valiente que desafía todas las normas de su tiempo. La novela está impregnada del lirismo y la fuerza narrativa tan característicos de su autora. Si eres fan de Allende, no puedes perderte esta nueva entrega que promete estar entre las más vendidas de esta edición.

Ese imbécil va a escribir una novela – Juan José Millás

Juan José Millás no decepciona con este nuevo experimento literario en el que él mismo se convierte en personaje. En Ese imbécil va a escribir una novela, el autor reflexiona sobre la escritura, la identidad y la memoria mientras repasa su vida con humor ácido, nostalgia y una mirada lúcida sobre el paso del tiempo. Es un libro ingenioso, inteligente, que combina la autoficción con el ensayo y que hará las delicias de quienes disfrutan con los juegos literarios. Una obra divertida y melancólica a partes iguales, que confirma una vez más por qué Millás es uno de los autores más singulares del panorama español.

La muy catastrófica visita al zoo – Joël Dicker

Joël Dicker da un giro inesperado con esta obra que, aunque pensada para todos los públicos, mantiene su inconfundible estilo narrativo. La muy catastrófica visita al zoo arranca con una excursión escolar que acaba en desastre, y a partir de ahí se desata una investigación llena de sorpresas. Es un libro que mezcla humor, ternura y misterio, ideal para lectores de todas las edades. Dicker demuestra que puede salir de su zona de confort y seguir siendo eficaz, ágil y adictivo. Una lectura divertida, pero con ese fondo enigmático que siempre nos atrapa en sus novelas.