Espinosa de los Monteros buscó financiación y apoyos para el partido del ‘faker’ a sueldo Alvise

El pasado 5 de abril de 2024 salía a la luz un encuentro en una cafetería del barrio de Chamartín (Madrid) entre el ex portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, el faker a sueldo Alvise Pérez y el inversor inmobiliario Mariano Schoendorff. A esas alturas, Alvise ya se encontraba organizando la formación Se Acabó la Fiesta, con la que sólo dos meses después conseguiría tres eurodiputados.

La foto guardaba un secreto a voces: Espinosa de los Monteros se ofrecía a buscarle financiación a Alvise y hasta apoyo de los díscolos de Vox. Todo iba viento en popa hasta que se destapó la presunta estafa piramidal con la que el faker a sueldo se embolsó 100.000 euros en metálico de manos de un estafador de criptomonedas.

La reunión entre Alvise Pérez, Iván Espinosa de los Monteros y Mariano Schoendorff se produjo casualmente el día antes del evento organizado por CryptoSpain en el Hipódromo de Zarzuela: Madeira Invest Club III. Y aquí es muy relevante la presencia de Mariano Schoendorff, accionista de referencia de Nyesa y que ha adquirido casi 11 millones de euros en deuda de la inmobiliaria, como posible salvavidas económico de Alvise.

La idea de Espinosa era perfeccionar la campaña electoral de Alvise y recabar apoyos de votantes desencantados de Vox en una clara estrategia de desgaste contra el partido de Abascal. Y para eso podía contar con díscolos de Vox que Alvise había criticado previamente y para los que ahora no tiene nada que no sean elogios, como es el caso de la propia Rocío Monasterio, que este jueves abandonaba la política tras ser destituida como presidenta de Vox Madrid.

En Vox se explica la salida de Monasterio por un deterioro importante en la relación «con sus equipos», así como por la fluida amistad del matrimonio Espinosa de los Monteros-Monasterio con Alvise Pérez. Además, en la formación que dirige Santiago Abascal sentaron mal algunas fotografías del marido de Monasterio con ex diputados que salieron entre críticas del partido.

‘Faker’ financiado por un acusado de estafa

Cuatro días después de este encuentro con Espinosa, Alvise le comunicó a Álvaro Romillo que necesitaba fondos no rastreables por el Tribunal de Cuentas para su campaña electoral. El eurodiputado se justificó diciendo que ese dinero en metálico era por unos trabajos que no especifica y llamó a no pagar impuestos mientras la Fiscalía analiza si financió ilegalmente su campaña de las europeas

El faker a sueldo se embolsó 100.000 euros en metálico que recibió, en mano, de un financiero que está investigado por los manejos de la firma Madeira Invest Club, a la que a su vez apadrinó Alvise. Fue el propio fundador de Madeira Invest Club, Álvaro Romillo (alias Luis Cryptospain) quien desveló ese pago en metálico, que se habría realizado por tanto fuera del control contable al que la ley obliga a los partidos políticos.

Atosigado por las sospechas que pesan sobre ese club financiero, que cerró sorpresivamente la semana pasada dejando cientos de afectados, Romillo dirigió un escrito a la Fiscalía en la que aportaba detalles económicos muy comprometedores para Alvise y en el que, además, le comunicaba que quería colaborar con la Justicia y que estaba dispuesto a liquidar sus bienes para resarcir, en la medida de lo posible, a los cientos de damnificados que dejó Madeira Invest Club.