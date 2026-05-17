Penúltima jornada de Liga: todo apretado de Europa al descenso con nueve partidos que se juegan a la vez

La Liga no está ni mucho menos acabada. A falta de las dos últimas jornadas, de los 20 equipos que juegan en Primera División, tan solo hay seis posiciones que ya no se van a mover más. El Barcelona se proclamó campeón de Liga en el Clásico, los cinco equipos que jugarán la próxima Champions ya están definidos con la vuelta del Betis y el Oviedo confirmó su descenso a Segunda. Sin embargo, aún queda mucho por definir, donde Europa y el descenso se concentran en apenas nueve puntos, algo que no se veía desde hace décadas.

Este domingo se jugará jornada única, todos a partir de las 19:00 horas, con enfrentamientos directos y sin margen de error. Unas horas vertiginosas donde todos los equipos, no solo estarán pendientes de sus partidos, sino también de los demás con las calculadoras en la mano. Entre el 7.º y el 18.º, cada gol puede cambiarlo todo por completo.

Lo que ya está definido al 100% es que Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Betis jugarán la Liga de Campeones. La Real Sociedad ya tiene su plaza a Europa League tras conquistar la Copa del Rey y el Oviedo desciende un año después de haber vuelto a Primera. A partir de ahí, todo es posible. Primero está la batalla por ocupar el resto de puestos europeos donde Celta, Getafe y Athletic parten como favoritos.

Celta y Getafe quieren jugar Europa

Este fin de semana habrá duelo directo entre Celta y Athletic en Balaídos. Los de Giráldez son sextos con 50 puntos y los de Valverde, novenos con 44 puntos. Los gallegos necesitan ganar sí o sí para estar un paso más cerca de tener su plaza a Europa League y esperar a que el Getafe pinche ante el Elche fuera de casa. Los de Bordalás, con 48 puntos, también están obligados a vencer si quieren su plaza en la Conference League, aunque tienen más colchón al tener cuatro puntos de ventaja con su próximo perseguidor, el Athletic (la Real Sociedad es octava con 45 puntos, pero recordemos que ya jugará Europa League).

Luego está la batalla personal del Rayo. Los madrileños son décimos con 44 puntos y las cuentas son muy rocambolescas para que terminen entre el sexto y séptimo puesto. Sin embargo, con la salvación virtual, los de Íñigo Pérez aspiran a jugar Europa League si ganan la final de Conference del próximo 27 de mayo al Crystal Palace. El Valencia está en tierra de nadie, ‘salvado’ pero con pocas opciones de Europa, undécimos con 43 puntos. Mismos puntos tiene el Sevilla, que tampoco goza de muchas esperanzas más allá de terminar la temporada sin sustos.

El descenso de la Liga más apretado que se recuerda

A dos jornadas, hasta siete equipos están peleando por no descender a Segunda: Osasuna, Espanyol, Girona, Alavés, Elche, Mallorca y Levante. Todos ellos entre 39 y 42 puntos. Una distancia que da miedo. Tres puntos. Cada error es mortal.

El Osasuna se metió en un jardín. Tres derrotas consecutivas que lo parten decimotercero con 42 puntos. Partido crucial en El Sadar ante otro rival directo, el Espanyol. Los pericos sumaron esta semana su primera victoria del año ante el Athletic y pusieron fin a una caída libre. Son decimocuartos con los mismos puntos. Ninguno puede perder, porque significaría jugársela en la última jornada.

En la zona más caliente están también Girona y Alavés, decimoquinto y sexto con 40 puntos ambos. Los de Míchel juegan contra un Atlético que quiere despedir a lo grande a Antoine Griezmann y los de Quique Sánchez Flores en Oviedo contra un equipo que solo puede defender el honor. Por último, está el triple empate con 39 puntos entre Elche, Mallorca y Levante. Los ilicitanos son los que están actualmente fuera del descenso por gol average. Jugarán en casa ante el Getafe, que se juega Europa, pero con la oportunidad de aprovechar su último partido en casa (la última es en Montilivi).

Los dos de más abajo no podían tener un escenario más decisivo. Un Levante-Mallorca donde el que pierda podría descender esa misma noche. El empate tampoco les sirve de mucho, por lo que saldrán con todo lo que tienen para, como mínimo, luchar hasta la última jornada.