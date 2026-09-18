El CMF Watch Pro es un smartwatch simple, pero completo: 11 días de autonomía, pantalla AMOLED, GPS y máxima conectividad
Este reloj inteligente de la marca Nothing sorprende por sus prestaciones, su autonomía, su diseño y su precio, ¡y más con esta oferta!
Los mejores smartwatches del 2025 relación calidad-precio
Hay toneladas de relojes inteligentes en el mercado, pero lo cierto es que hay pocos modelos como el Smartwatch Nothing CMF Watch Pro 2. Si buscas uno que sea económico, completo y resistente, es sin duda este: tiene 11 días de autonomía, plena conectividad, monitorización, GPS y un precio rebajado a poco más de 33 € en AliExpress.
Es un smartwatch pensado sobre todo para quien quiere una buena relación calidad/precio y un accesorio inteligente con estilo. Sin duda, es toda una caja de sorpresas.
Por qué te recomendamos comprar este reloj
- Por su pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, que se ve genial incluso bajo la luz directa del sol.
- Por su batería, que aguanta hasta 11 días y se carga en poco más de 90 minutos.
- Por su completo sistema de monitorización, que te permite controlar tu salud al detalle.
- Por su resistencia al agua y su GPS ultrapreciso, perfectos si te vas de ruta.
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49 €) 33,81 €
Smartwatch Nothing CMF Watch Pro 2
No hay que pagar una fortuna para tener un reloj inteligente que tenga estilo, sea completo y potente, y el Smartwatch Nothing CMF Watch Pro 2 es la mejor prueba de ello. Este modelo aguanta hasta 11 días de uso, sigue tu salud con mucho cuidado gracias a toda su amalgama de sensores: frecuencia cardíaca, estrés, sueño, oxígeno en sangre… Además, es resistente al agua, tiene llamadas con reducción de ruido por IA y es compatible con cualquier teléfono. Si no quieres estar mirando el móvil cada dos por tres, va genial.
Por todo eso, te lo recomendamos tanto si buscas un reloj que te tenga al día de todo como si quieres uno para medir tus entrenamientos o tener más control cuando salgas de ruta.
¿Tiene buenas reseñas?
Lo cierto es que este reloj tiene unas reseñas buenísimas, principalmente por su autonomía, su fácil configuración y lo bien que va a la hora de usarlo. Aquí te dejamos algunas reseñas para que puedas leerlas:
- «Buen reloj. He tenido otros smartwatchs pero este reloj se nota superior. Tiene buena conexión y se instala rápidamente.»
- «Era para un regalo de cumpleaños pero vi como con su móvil de Nothing phone lo enlazó y fue bastante rápido e intuitivo. El producto original y nuevo en su caja con accesorios.»
- «Espectacular. Súper práctico e intuitivo, me encanta. Se ajusta bien a la muñeca y el modo ahorro de batería es fenomenal. Dura un montón.»
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49 €) 33,81 €
Rebajado, con un periodo de entrega de unos 4 días sin coste adicional, opción de devolución gratis en 30 días y el mejor precio garantizado en AliExpress. Es una muy buena oportunidad.
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