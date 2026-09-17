Bosch tiene el taladro percutor más completo que puedes comprar ahora mismo: 2 baterías, maletín y 241 accesorios incluidos

¿Buscando un buen taladro que reine en tu caja de herramientas? Pues ya puedes dejar de buscar. Brico Depot tiene en su catálogo el Taladro percutor Bosch EasyImpact, una herramienta sin cable potente y versátil, capaz de trabajar en hormigón, madera y metal sin problemas, que viene con dos baterías y un enorme kit de herramientas con 241 accesorios a un precio de lo más ajustado.

Es una herramienta pensada para el hogar, fácil de usar, libre de cables y con potencia de sobra para cualquier arreglillo que quieras hacer. Recomendadísima.

¿Por qué comprar este taladro de Bosch?

Taladra hasta 30 mm en madera, 13 en metal y en hormigón.

Cuenta con 2 velocidades y 20 niveles de fuerza para ajustar su potencia según necesites.

Incluye luz LED para ver mejor dónde trabajas.

Pesa solo 1,4 kg y tiene un diseño de lo más ergonómico. Su doble batería te da mucha libertad.

Comprar en Brico Depot por 135 €

Taladro percutor Bosch EasyImpact

Con el Taladro percutor Bosch EasyImpact no te falta de nada al hacer cosas de bricolaje en casa. Su portabrocas automático con cierre rápido te lo pone muy fácil al usar cualquiera de las decenas de brocas que trae en su maletín, y luego usarlo es tan simple como apretar el gatillo, ya que tiene una potencia ajustable y pesa poquísimo. Es muy manejable, muy potente y muy capaz. De hecho, va genial para todo tipo de trabajos gracias a su potencia y a la luz integrada que trae. Luego, su doble batería te da tanta autonomía que puedes pasar una tarde entera usándolo sin miedo, capeando uno de los principales problemas de los taladros inalámbricos.

Muy recomendado si sueles arreglar cosas en casa y buscas algo completo. Trae más de 240 accesorios, un maletín rígido genial para guardarlo todo y todo tipo de brocas y herramientas. Es redondo.

¿Qué dicen las reseñas de este taladro?

Los usuarios avalan este taladro por su doble batería, fácil uso y lo bien que va para labores de bricolaje doméstico. La inmensa mayoría lo recomienda por todo esto, como puedes ver en las reseñas que hemos recopilado a continuación:

«Muy práctico, al tener 2 baterías lo puedo usar en cualquier lugar.»

«Una maravilla para el bricolaje.»

«Pack muy completo. Taladro con 2 baterías y accesorios. Para trabajos de bricolaje casero es ideal. Lo recomiendo.»

Comprar en Brico Depot por 135 €

Brico Depot tiene un plazo de entrega de entre 1 y 3 días hábiles tras hacer tu pedido, con gastos de envío y devolución gratuita en un plazo de 6 meses. También puedes recogerlo en tienda si lo prefieres.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping