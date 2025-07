Omar El Hilali, futbolista internacional con Marruecos y que juega en el Espanyol, ha sido muy claro sobre el debate de la inmigración que hay actualmente en España. «Sería muy sencillo que aquellas personas que no vienen a trabajar devolverlos al país del que vengan, sea cual sea», ha dicho el jugador nacido en Hospitalet de Llobregat, de origen marroquí e internacional con la selección africana.

El Hilali, canterano del Espanyol y desde 2021 en el primer equipo, ha explicado que «la gente que no sabe que soy futbolista me mira mal como si hubiera cometido 40 delitos» y que situaciones así «nos perjudica». Hijo de una familia de inmigrantes que llegaron de Marruecos a España, este futbolista reconoce que los problemas que dan los inmigrantes violentos, como ha ocurrido en Torre Pacheco, les perjudica a aquellos que sí vienen a trabajar.

«La mayoría de la gente que viene aquí, no sólo de Marruecos o de donde sea vienen a trabajar y a ganarse el pan. Pero hay una minoría que no vienen con esta idea», ha continuado El Hilali, que ha pedido «devolver» a «aquellas personas que no vienen a trabajar».

«Aquellos que vienen a delinquir, que son una minoría, deberían ser devueltos a su país de origen», ha seguido el futbolista del Espanyol, que en una entrevista en Betevé ha explicado una desagradable situación que le ocurrió con su madre, pero que se solucionó cuando apareció él, un futbolista conocido: «Estaba en una tienda con mi sobrino y la acusaron de haber robado y cuando llegué yo y vieron que era mi madre la cosa cambió y le pidieron perdón».