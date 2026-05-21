El fenómeno en el río Éufrates que activa todas las alarmas por una antigua profecía del fin del mundo

Todas las alarmas se activan por una antigua profecía del fin del mundo que tiene mucho que ver con lo que pasa con el río Éufrates. El inicio de la humanidad y de las principales teorías o leyendas que tienen que ver con el final de nuestra especie se sitúan en donde aparecieron las primeras civilizaciones. Un punto del planeta que puede ser fuente de una serie de elementos que llegan a toda velocidad y que pueden darnos alguna que otra sorpresa.

Este río que tenemos por delante y que puede acabar generando más de una sorpresa en estas jornadas en las que tocará reconocer lo que puede pasar con esta antigua profecía. Una profecía que intenta anticiparse o dar una serie de datos que deben producirse para que se cumpla. Aunque ya sabemos que no todas se cumplen, esta nos hace estar en alerta ante un indicador de que algo está pasando en nuestro planeta y debemos tenerlo en cuenta, antes que nada. Este fenómeno, pone los pelos de punta a los expertos y no es casualidad que así sea.

Activa todas las alarmas por una antigua profecía del fin del mundo

Una antigua profecía sobre el fin del mundo ha sido activada, ante unas alarmas que han saltado hace poco con un fenómeno poco común. Tenemos por delante una serie de detalles que pueden convertirse en un problema en estas fechas en las que cada elemento cuenta.

La realidad es que nuestro planeta nos está dando unas señales de cambios que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada elemento cuenta, es importante estar pendientes de unos giros radicales que pueden llegar en cualquier momento.

Estas alarmas saltan al producirse un fenómeno poco común que los antiguos consideraban que no llegarían nunca. Es algo que la ciencia demuestra que es posible y que lo estamos viendo hoy en día. Algo que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado que se convertiría en una dura realidad.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y que vivimos en un planeta que puede darnos señales de cambios y de transformaciones. Este tipo de detalles dan una serie de peculiaridades que hay que poner en práctica, antes que nada. Los expertos dan una explicación a esta profecía.

Este es el fenómeno sobre el río Éufrates

Este río tiene un claro simbolismo en las profecías antiguas, aunque, hoy en día puede darnos algunos detalles distintos que deberemos poner en práctica. En unos días en los que cada elemento cuenta, tocará estar muy pendientes de lo que nos puede estar esperando.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «El Éufrates es uno de los ríos más importantes de Asia Occidental. Junto al Tigris, delimitó la región histórica conocida como Mesopotamia, considerada la cuna de algunas de las primeras sociedades organizadas del planeta. Actualmente su ruta pasa por territorios de Turquía, Siria e Irak, y durante siglos ha sido de vital importancia para la agricultura, el abastecimiento y el desarrollo económico de grandes regiones. Sin embargo, varios estudios han advertido de una pérdida continuada de recursos hídricos en la región durante las últimas décadas. De hecho, algunos análisis realizados mediante observación satelital detectaron una disminución superior a 1.400 kilómetros cúbicos de agua dulce en la cuenca del Tigris y el Éufrates desde comienzos de este siglo. La cifra refleja una reducción enorme de recursos hídricos acumulados y equivale aproximadamente a varios millones de piscinas olímpicas».

Siguiendo con la misma explicación: «Los expertos señalan varios factores detrás de este deterioro progresivo. El aumento de temperaturas, la intensificación de las sequías y los cambios climáticos regionales aparecen entre las causas más relevantes. A ello se suma la presión derivada del crecimiento demográfico, la construcción de infraestructuras hidráulicas y una elevada demanda de agua destinada a agricultura y consumo humano. Todo suma. Algunas proyecciones, incluso, advierten de escenarios aún muy complicados para las próximas décadas si las tendencias actuales continúan. Y claro, estas previsiones han incrementado todavía más la atención sobre el río y han dado pábulo a interpretaciones que trascienden el ámbito científico».

Parece que estos detalles son el final: «El tema religioso en concreto surge por una referencia concreta incluida en el Apocalipsis, uno de los libros más simbólicos y complejos del Nuevo Testamento. En el capítulo 16, versículo 12, aparece una mención al gran río Éufrates dentro de una secuencia conocida como las siete copas. El texto describe un episodio en el que sus aguas desaparecen y dejan abierto el camino a los llamados reyes del Oriente. En la antigüedad, el Éufrates funcionaba como una barrera natural de enorme importancia estratégica. Su tamaño y posición protegían determinadas regiones frente a invasiones y movimientos militares. Dentro del lenguaje simbólico utilizado por el Apocalipsis, la desaparición de esa frontera representa la eliminación de un obstáculo que permitiría el avance hacia un gran enfrentamiento final».