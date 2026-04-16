Ya están en Palma seis nuevos autobuses eléctricos para incorporarse a la flota de la EMT que forman parte del acuerdo marco adjudicado a BYD Motores Iberia.

Estos seis vehículos forman parte de un total de 23 autobuses eléctricos de 12 metros que se incorporarán progresivamente a la flota municipal a lo largo de las próximas semanas a medida que se vayan recepcionando nuevas unidades.

Los autobuses, adquiridos por un importe unitario de 573.000 euros, entrarán en servicio una vez superen la fase final de supervisión, que incluye el proceso de adecuación, la matriculación y la instalación de los sistemas embarcados, con el objetivo de garantizar su plena adaptación a las necesidades del servicio.

Cabe recordar que la EMT cuenta actualmente con un total de 68 vehículos eléctricos en proceso de incorporación a la flota.

En concreto, la actuación se enmarca en el plan de electrificación de la flota impulsado por la EMT mediante un acuerdo marco que contempla la adquisición de hasta 113 autobuses urbanos eléctricos, con un presupuesto máximo de 98,25 millones de euros.

Su adquisición ha sido financiada a través del Plan de Inversiones para la Transición Energética de las Illes Balears (PITEIB), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU, además de aportaciones del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), del Ayuntamiento de Palma y de fondos propios correspondientes al ejercicio 2026.

En este contexto, las operaciones ya en marcha incluyen un primer contrato (lote 1) para la adquisición de 34 autobuses eléctricos articulados de 18 metros, adjudicados a Daimler Buses España; el segundo contrato (lote 2), correspondiente a 23 autobuses eléctricos de 12 metros adjudicados a BYD Motores Iberia —entre los que se encuentran las seis unidades recepcionadas hoy—; y un tercer contrato para la compra de 11 autobuses articulados de 18 metros, adjudicados a Irizar emobility.

Estas actuaciones representan una inversión total de 59,6 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 60 % del presupuesto global del acuerdo marco.

Con la incorporación de estos nuevos vehículos a la flota, el Ayuntamiento de Palma reafirma su compromiso con la movilidad sostenible y la mejora continua del transporte público, consolidando la transición hacia una flota de cero emisiones.