El lujoso avión privado de Cristiano Ronaldo, obligado a aterrizar de urgencia en Manchester

El patrimonio de Cristiano Ronaldo ha sido, en más de una ocasión, objeto de titulares. Por todos es sabido que el actual jugador de Al- Nassr F.C posee un alto nivel adquisitivo gracias a su trayectoria sobre el campo. No obstante, de todas sus lujosas adquisiciones, sin duda la más llamativa es la de su avión privado valorado en 75 millones de dólares. Un medio de transporte que en las últimas horas le ha jugado una mala pasada.

Tal y como se ha publicado, el avión Bombardier Global Express 6500 se ha visto obligado a aterrizar en Manchester y quedarse en tierra por un fallo técnico que necesita horas de reparación. Los mecánicos se encuentran a la espera de recibir las piezas de repuesto para solucionar el problema, por lo que no podrá despegar hasta entonces. De hecho, varios medios señalan que tiene una grieta en una de sus ventanas, lo que supondría un riesgo importante para la seguridad de los pasajeros en el caso de despegar en esas condiciones.

Por ahora, no se conoce si en el momento del aterrizaje se encontraba el futbolista dentro del avión, aunque todo apunta a que no era así, ya que la noche anterior disputó un partido con su equipo en la liga saudí. No obstante, sigue siendo toda una incógnita. Por otro lado, tampoco se tiene constancia de que Georgina Rodríguez estuviera presente, aunque es cierto que utiliza habitualmente esta aeronave tecnológica para sus numerosos viajes, permitiéndole desplazarse intercontinentalmente sin necesidad de hacer escalas. Una gran ventaja de la que recientemente ha querido hacer uso para uno de sus últimos destinos: el Polo Norte.

El avión de Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de Manchester. (Foto: Gtres)

El avión Bombardier Global Express 6500 no es el primero que tiene el deportista de élite. Anteriormente poseía un Gulfstream G200 que vendió por 24 millones de dólares para adquirir uno superior a principios de 2025. Una compra que elevó aún más el nivel de lujo que hay instalado en su rutina. Alcanza los 938 km/ hora, siendo uno de los más rápidos del mundo, aunque lo cierto es que no solo impresiona por su velocidad, sino también por su prestigioso y sofisticado diseño. Tiene capacidad para 19 pasajeros y algunos de sus asientos se convierten en cómodas camas para los viajes largos, al mismo tiempo que contiene las iniciales y la silueta de Cristiano Ronaldo en la tapicería exterior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

Gracias a las publicaciones de Georgina Rodríguez en la red, el interior de esta joya aérea también ha quedado al descubierto en más de una ocasión. Los asientos son de cuero blanco y tienen toques dorados que aportan cierta elegancia al diseño.