El fiestón de Cristiano Ronaldo por su 40 cumpleaños, al detalle

Cristiano Ronaldo sopló las velas de su 40º cumpleaños este miércoles, 5 de febrero. Lo hizo rodeado de amigos, familiares y figuras destacadas del deporte y el entretenimiento, con una fiesta espectacular en Arabia Saudita, donde reside desde el año 2022 debido a su compromiso con el Al-Nassr. La celebración contó con una selección gastronómica de primer nivel y un pastel de cumpleaños que impresionó a todos los presentes. Se trataba de una elaborada pieza de repostería con varios pisos, decorada con detalles dorados y el icónico dorsal siete de Ronaldo. «Ese pastel vale más que mi casa», bromeó un internauta en redes sociales.

Aunque no han trascendido demasiados detalles acerca de la fiesta en sí misma, sí conocemos que uno de los momentos más destacados de la noche fue la actuación de Rauw Alejandro. El cantante puertorriqueño fue el encargado de amenizar la velada con un concierto privado, interpretando algunos de sus éxitos más conocidos. La presencia de Rauw en la celebración no pasó desapercibida, ya que en varias ocasiones se ha mostrado gran admirador del futbolista. Durante su actuación, Ronaldo no dudó en mostrar su energía y se le vio disfrutando del espectáculo junto a su pareja, Georgina Rodríguez, y el resto de los asistentes, entre quienes destacan la madre y hermana del ex jugador del Real Madrid FC, Dolores y Katia Aveiro.

El club Al-Nassr también se sumó a las celebraciones por el 40 cumpleaños de Cristiano, obsequiando al deportista con una impresionante tarta de cumpleaños. El pastel, de tres niveles, estaba adornado con réplicas de sus cinco Balones de Oro, fotografías de su infancia y una figura en miniatura del propio Ronaldo realizando una de sus icónicas chilenas. «¡Feliz cumpleaños, Cristiano! 40 años. Cambió el equilibrio del fútbol y nos hizo presenciar una historia que pasará por generaciones. Desde la sede de su club International, nuestras estrellas celebran con todo el mundo el cumpleañosdel capitán de la victoria saudí», escribió el club de fútbol saudí en su perfil de Instagram.

Y del mismo modo lo hicieron clubes como el Real Madrid FC, Manchester United y Juventus, con mensajes en sus plataformas oficiales con las que destacaron el legado del portugués. «¡Gracias a todos por los increíbles mensajes de cumpleaños! Tuve un gran día con la familia y amigos, no podía desear nada mejor», fueron las palabras del propio Cristiano Ronaldo a tantas muestras de cariño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de نادي النصر السعودي (@alnassr)

Georgina Rodríguez no felicitó a Cristiano en redes