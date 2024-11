La decepción de Cristiano Ronaldo con Georgina

Cristiano Ronaldo es un padre estricto y tiene terminantemente prohibido que sus hijos coman cierto tipo de comida y en los últimos meses esas normas se han saltado. El de Madeira es mucho más que un simple futbolista: es un atleta de alto rendimiento. Y los atletas de alto rendimiento requieren hábitos especiales, saludables y una alimentación con reglas, muchas veces muy estrictas. Desde hace más de 20 años, CR7 sigue esas normas a rajatabla.

Sin embargo, en los últimos meses las cosas se han torcido y hay una responsable: Georgina Rodríguez. La de Jaca, por motivos de ocio y de trabajo ha estado viajando más de lo habitual en los últimos meses. Francia, Italia, España y Portugal, además de Arabia Saudí, han sido los destinos de Gio, que por norma general se lleva a todos sus hijos de viaje a excepción de Junior, el hijo mayor del crack portugués, que por su edad ya tiene obligaciones escolares. En esos viajes -el último duró casi tres semanas- Georgina no solo se ha saltado su dieta, sino que ha permitido que sus hijos comieran de todo, sin regla y sin razón.

Cristiano Ronaldodurante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

Fuentes de toda solvencia cuentan a LOOK que en los «últimos tiempos» el de la alimentación ha sido un «tema recurrente» y que ha generado «una cierta tensión» en la casa de Cristiano y Georgina: «Cristiano es muy metódico: sus horas de sueño, sus horarios, sus entrenamientos y su comida. Sin pasarse, inculca a sus hijos hábitos saludables siendo consciente también de que son niños. Pero intenta que haya unas reglas. Cuando viajan ve que se las saltan y eso le molesta». Las redes sociales de Georgina son toda una mezcla gastronómica que no tiene límites: ibéricos a deshoras, golosinas, fast-food, refrescos…la excepción parece ser la regla.

Georgina Rodríguez en una alfombra roja. (Foto. Gtres)

Los refrescos con gas en el punto de mira

La guerra de Cristiano Ronaldo con la comida rápida y principalmente con las bebidas gasificadas viene de largo. Ya en el año 2020 confesó en una entrevista que su hijo mayor, Junior, que también quiere dedicarse al futbol, tenía prohibido beber bebidas con gas.

Cristiano Ronaldo en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La dieta de Cristiano Ronaldo es estricta y excluye las bebidas azucaradas. Incluso, en su familia está prohibido comer patatas fritas y gaseosas: «Veremos si será futbolista, a veces bebe Coca-Cola y come patatas fritas y sabe que no me gusta», dijo el ex madridista en una ocasión. También ese año, Cristiano bromeó en una rueda prensa antes del partido Portugal-Hungría, que él solo bebía agua, apartando la conocida marca de refrescos con gas. Una norma estricta que parece llevar con presión y sin concesiones.

Los hábitos alimenticios que Georgina estaría inculcando a sus hijos, principalmente en los viajes, han provocado entonces un cierto malestar que CR7 intenta subsanar imponiendo ciertas reglas. Dicha preocupación no es del todo una novedad ni mucho menos. La prensa portuguesa ha dedicado recientemente artículos sobre la alarma que provoca en el jugador que su novia y sus hijos «coman lo que les apetece».

También el portal Don Balón se ha hecho eco del rechazo del jugador a que en su casa se permitan estas licencias con la comida, algo lógico y normal en cualquier padre. Para él lo importante es que la excepción no sea la regla. Al menos en la comida.