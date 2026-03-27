La planta que jamás debes tener en casa según el Feng Shui: atrae la desgracia y la mala suerte

Atrae la desgracia y la mala suerte, la planta que jamás debes tener en casa según los expertos en Feng Shui. Tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente. Las buenas o malas energías son las que harán que un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que estaremos más en casa.

Hay detalles que ayudan a conseguir que la buena suerte nos acompañe o al menos que no atraigamos la mala suerte o la desgracia. Tendremos en nuestra casa una serie de plantas que pueden convertirse en un elemento que hasta el momento no sabíamos que fuera tan importante. El Feng Shui puede darnos algunos detalles ante una serie de peculiaridades que acabarán marcando estos días. Es momento de poner en práctica todas las estrategias que tenemos para conseguir acabar con las desgracias, quizás cambiando nuestras plantas, conseguiremos un punto de energía positiva, alejando las desgracias y la mala suerte

Atrae la desgracia y la mala suerte

Hay una serie de elementos que tenemos en casa que son capaces de atraer la mala suerte y la desgracia. De tal forma que quizás descubriremos un detalle que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en unos días en los que cada detalle cuenta de una forma diferente.

Estaremos pendientes de una serie de situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con ciertos elementos que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en consideración una serie de detalles que pueden acabar siendo esenciales en estos tiempos que corren.

El Feng Shui puede acabar siendo lo que nos puede dar más de una sorpresa del todo inesperada. Ayudándonos a conseguir un extra de buenas sensaciones con la ayuda de una serie de consejos que podemos poner en práctica y que quizás hasta el momento no sabíamos.

Existen plantas para atraer el dinero y la prosperidad, pero cuidado, que quizás sin la ayuda de una serie de detalles no sabríamos. La filosofía milenaria que hay detrás de ese Feng Shui que puede cambiarnos la vida por completo, nos invita a dejar a un lado, a unas plantas que son más perjudiciales de lo que pensábamos. Aunque sean bonitas, será mejor no tenerlas en casa.

Según el feng Shui esta es la planta que jamás debes tener en casa

Hay plantas que jamás deberás tener en casa, el Feng Shui, tiene una serie de elementos que nos hacen conocer en primera persona el arte de atraer la buena o la mala suerte. Quizás sin saberlo, tienes en casa una planta que te está haciendo llegar más de una desgracia.

Tal y como nos explican de Befengshui nos explican que: «Son plantas hermosas con flores divinas, pero desafortunadamente, según el Feng Shui, representan la soledad y la introspección, por lo que deben evitarse en la decoración del hogar, tanto fuera como dentro. Si se quiere asegurar una buena relación entre las personas que habitan en el mismo espacio, no pongas hortensias, a pesar de que pueden parecer una decoración perfecta».

La otra planta que no debes poner en tu casa es: «Son plantas a las que se les ha limitado el crecimiento y por lo tanto su energía tiene mala vibración».

Por el contrario, podemos incluir algunas plantas que según los mismos expertos pueden ser claves para atraer la buena suerte: «Es de la familia de las plantas suculentas o crasas. Acumulan mucha agua y son fáciles de cuidar. Es una planta muy Yang y atrae la buena energía, la prosperidad y abundancia y se recomienda que la tengas en tu espacio de trabajo. A nivel de Feng Shui en el negocio, es recomendable poner una en cada lado de la puerta de entrada o en el exterior junto a un expositor de los servicios que ofreces en tu negocio. Creo que están en casi todos los hogares, pues no necesitan muchos cuidados y son bonitas. Incluso pueden vivir perfectamente sin tierra, sólo con agua. Su peculiaridad es que absorben mucho la energía, tanto la negativa como la positiva, por este motivo no debemos abusar mucho. Yo no la podría en el dormitorio. Como máximo 3 plantas y mejor si no están cerca del suelo, es decir que estén sobre un estante o colgando pero dirigir las hojas para que crezcan hacia arriba. Por otro lado es una de las plantas que purifican el aire, pues es capaz de absorber sustancias nocivas como el formaldehído, el xileno y el benceno».