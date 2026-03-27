Adiós a los potus de siempre: su sustituto es más elegante, más fácil de cuidar y lo recomiendan los expertos

Durante años, el potus ha sido una planta casi básica en cualquier casa. Da igual si sabes mucho o poco de plantas, ya que siempre han estado ahí como la opción fácil para cuidar, resistente, bonito y capaz de sobrevivir incluso cuando te olvidas de regarlo. Pero últimamente algo está cambiando. Cada vez más personas buscan alternativas que aporten un toque distinto sin complicarse demasiado y parece que hay una planta en concreto que está ganando terreno.

No se trata, en ningún caso, de una planta nueva, ni mucho menos, pero sí ha ganado terreno en decoración y en redes sociales. Se trata de la Monstera, una de esas plantas que entran por los ojos desde el primer momento y que, además, no exige grandes cuidados. Lo curioso es que muchos expertos la están recomendando como sustituta del potus. No porque este haya dejado de gustar, sino porque la Monstera ofrece algo diferente, más visual, más «de diseño», sin perder esa facilidad que tanto se valora y además tiene una serie de propiedades que hace que sea perfecta para tenerla dentro casa.

Adiós a los potus de siempre: su sustituto es más elegante y más fácil de cuidar

La clave está en su aspecto. Mientras que el potus es más discreto, con hojas pequeñas y colgantes, la Monstera tiene una presencia mucho más marcada. Sus hojas grandes, con esas aberturas tan características, hacen que destaque en cualquier rincón.

No hace falta llenar una habitación de plantas. Con una Monstera bien colocada ya se consigue ese efecto decorativo que antes se buscaba con varias macetas. Es más, muchas personas la utilizan como pieza principal en el salón o incluso en dormitorios, porque da sensación de frescura sin recargar. Además, encaja muy bien con estilos actuales, sobre todo con decoraciones más minimalistas o naturales. Tiene ese punto tropical, pero sin resultar exagerado.

Más fácil de cuidar de lo que parece

A simple vista puede parecer una planta delicada, pero no lo es tanto. De hecho, uno de los motivos por los que está ganando popularidad es precisamente su mantenimiento sencillo. La Monstera no necesita cuidados complicados. Se adapta bien a interiores con luz indirecta y no requiere riegos constantes. De hecho, es mejor quedarse corto que pasarse con el agua. Con regarla cuando la tierra esté seca suele ser suficiente.

Tampoco exige abonos especiales ni condiciones demasiado estrictas. Es una planta bastante agradecida, que responde bien incluso si no tienes mucha experiencia. Eso sí, como cualquier planta, tiene sus límites. No le gusta la luz directa durante muchas horas ni los cambios bruscos de temperatura. Pero dentro de casa suele crecer sin problemas.

Un toque más elegante sin complicar la decoración que además oxigena el espacio

Otro de los puntos fuertes de la Monstera es que eleva el aspecto de cualquier espacio. No es una planta de relleno, sino una que aporta personalidad. Y eso es algo que cada vez se busca más. Muchas veces se intenta mejorar la decoración con pequeños detalles, pero una planta como esta cambia bastante la percepción del espacio sin necesidad de añadir mucho más. Es sencilla, pero al mismo tiempo llama la atención. Por eso se está viendo tanto en salones, entradas e incluso oficinas. No hace falta ser un experto en interiorismo para que funcione.

Y por otro lado, si eres de las personas que desea tener plantas en casa para oxigenar el ambiente, la monstera como ocurre con el potus es de las más recomendadas si bien ayuda que el aire se purifique gracias a que filtra toxinas como el benceno y el formaldehido.

Otras plantas que también sirven para sustituir al potus

Si te gusta la idea de cambiar el potus pero quieres explorar otras opciones, hay otras plantas que también están en tendencia y que comparten esa facilidad de cuidado:

Sansevieria (lengua de suegra). Es una de las más resistentes que existen. Aguanta bien la falta de riego y se adapta a casi cualquier espacio. Perfecta si no quieres complicarte.

(lengua de suegra). Es una de las más resistentes que existen. Aguanta bien la falta de riego y se adapta a casi cualquier espacio. Perfecta si no quieres complicarte. Calathea . Destaca por sus hojas decorativas, con dibujos muy llamativos. Requiere algo más de atención, pero el resultado merece la pena.

. Destaca por sus hojas decorativas, con dibujos muy llamativos. Requiere algo más de atención, pero el resultado merece la pena. Ficus lyrata . Tiene hojas grandes y aporta un aire muy elegante. Es algo más exigente que la Monstera, pero cada vez se ve más en interiores.

. Tiene hojas grandes y aporta un aire muy elegante. Es algo más exigente que la Monstera, pero cada vez se ve más en interiores. Zamioculca . Otra opción muy fácil de mantener. Tolera bien la falta de luz y necesita poco riego, lo que la hace ideal para principiantes.

. Otra opción muy fácil de mantener. Tolera bien la falta de luz y necesita poco riego, lo que la hace ideal para principiantes. Areca. Una palmera de interior que aporta frescura y volumen. Funciona muy bien en espacios amplios y luminosos.

En definitiva, el potus sigue siendo una buena opción, pero ya no es la única, si tenemos en cuenta que La Monstera ha llegado para quedarse y, poco a poco, se está convirtiendo en la favorita de quienes buscan algo diferente sin complicarse demasiado.