Alba Carrillo confirma que ha recibido la demanda de Feliciano López: «Tengo unos abogados estupendos, no estoy preocupada»

Feliciano López ha tomado acciones legales contra Alba Carrillo por intromisión al derecho al honor y a la intimidad. ¿El motivo? Las declaraciones públicas que ha realizado la modelo a lo largo de estos últimos años y que considera que son perjudiciales para su imagen y su reputación. Hasta ahora, la influencer había optado por un discreto segundo plano, intentando no pronunciarse excesivamente al respecto. Sin embargo, un mes después de conocerse esta querella, ha confirmado públicamente que ha recibido la notificación de la misma.

«Me ha llegado este fin de semana. Ya se ha contestado y no voy a hablar más por respeto al proceso judicial, porque yo para eso soy muy tajante. Quien quiera filtrar, que filtre, pero yo no voy a ser», comenzaba a decir ante los micrófonos de Europa Press. Añadía que ya se había atendido y que no tenía ningún tipo de preocupación porque confiaba ciegamente en el trabajo de su equipo legal. «Tengo unos abogados estupendos. […] Yo no tengo preocupación porque todas las veces que me he visto delante de la Justicia, conmigo ha sido justa. O sea que es cuestión de que tendrá que dirimir un juez», sentenciaba.

Hacía hincapié en que ella no era jueza, sino comunicadora, y que, por tanto, no podía aventurar con certeza qué sucedería. No obstante, y a la espera de conocer qué ocurrirá el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales, defendía que «vivimos en un país con libertad de expresión porque es un derecho institucional que ampara a todos los españoles». Unas declaraciones que podrían interpretarse como una forma de reafirmarse en su postura y dejar entrever que no se arrepiente de las manifestaciones que ha realizado anteriormente sobre su ex marido. De esta manera, parecía reivindicar su derecho a expresar libremente lo que quisiera, a pesar de que Feliciano considere algunas de sus palabras objeto de denuncia.

Por otro lado, Alba ha asegurado que este proceso judicial no le ha afectado en su estado de ánimo y que se encuentra en un momento «en el que se siente muy feliz y con mucho trabajo». «Yo estoy bien siempre. Soy una tía muy divertida, hombre. Hay que cogerme sincera y muy natural. Si es que tomarme mal a mí algo es verme con malos ojos, porque yo lo digo todo en modo de broma», concluía.

Por su parte, en este tiempo, Feliciano López tan solo ha pronunciado unas escuetas declaraciones ante las cámaras sobre la denuncia que ha interpuesto contra Alba Carrillo. «No voy a decir nada, ya lo sabéis. Yo entiendo las preguntas, no pasa nada, pero entender que no quiera decir nada. De verdad que no tengo nada que decir», expresaba tajante a Europa Press en una de sus últimas visitas al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas.