Joan Manuel Serrat recuerda su pasado universitario: «Me matriculé en Biológicas porque quería ser sexador de pollos»

Joan Manuel Serrat ha repasado algunos de los episodios más personales de su infancia, una etapa marcada por las dificultades económicas, la vida en un barrio obrero de Barcelona y el apoyo incondicional de su familia. Antes de dedicarse profesionalmente a la canción, obtuvo excelentes resultados académicos y llegó a matricularse en Biológicas con una idea profesional que hoy resulta llamativa. «Quería ser sexador de pollos», ha confesado.

A sus 82 años, Joan Manuel Serrat puede mirar atrás y reconocer hasta qué punto sus primeros años determinaron su manera de entender la vida. Mucho antes de llenar escenarios y convertirse en una referencia cultural para varias generaciones, su mundo estaba limitado a las calles del Poble Sec, un barrio popular de Barcelona donde creció en una familia trabajadora. Allí aprendió algunas de las lecciones que terminarían acompañándole durante toda su vida.

Una infancia humilde en Barcelona

Serrat nació en 1943 en una clínica de Barcelona. Su llegada al mundo no fue precisamente sencilla para su madre, que tuvo que afrontar un parto complicado. El propio artista recuerda con humor una anécdota familiar relacionada con su nacimiento: «Vine al mundo en 1943, en una clínica de Barcelona. Mi madre dice que lo pasó muy mal, pues mi cabeza era bastante grande».

El cantante pesó cinco kilos al nacer y, según relata, su llegada también provocó una pequeña decepción doméstica. Su madre esperaba una niña y había preparado ropa de color rosa para recibirla. «Era un niño majo, fuertote… Pero mi madre sufrió una cierta desilusión: deseaba una niña y toda la ropa rosa que había comprado no pudo cambiarla. En casa no había dinero para otra», declaró en la revista Lecturas.

El entorno en el que creció también dejó una profunda huella. El Poble Sec de aquellos años era un barrio obrero, con calles que conservaban todavía una apariencia muy alejada de la Barcelona actual. En el carrer del Poeta Cabanyes, donde transcurrió buena parte de su infancia, convivían las viviendas populares y las vaquerías cercanas

La solidaridad de los vecinos

Al recordar aquellos años, Serrat no se detiene únicamente en las carencias materiales. También destaca la estrecha relación que existía entre las familias del barrio y la solidaridad que caracterizaba a sus vecinos.

«Todos los vecinos se conocían, existía una solidaridad absoluta entre aquellos hombres y mujeres que compartían un espacio, unos problemas y unas necesidades. Eran los tiempos de aquellas noches de verano en que la gente sacaba una silla a la calle y se reunía a charlar», explica.

La conciencia de clase del cantante se forjó, en buena medida, durante aquella infancia. Serrat creció viendo de cerca las dificultades de las familias trabajadoras, pero también comprobando que las relaciones personales podían compensar muchas de las limitaciones económicas.

El artista considera que el barrio fue una especie de primera escuela. Allí aprendió que la imaginación podía suplir la falta de juguetes, que compartir era una forma de avanzar y que el apoyo de quienes estaban cerca resultaba fundamental cuando aparecían los problemas.

El regalo que cambió su vida

La música fue apareciendo poco a poco en la vida de Serrat. Sus primeros contactos llegaron a través de los cancioneros que le compraba su abuela, una figura importante en aquellos primeros acercamientos al mundo de las canciones.

Más adelante, su padre le regaló una guitarra, un instrumento que terminaría adquiriendo un protagonismo decisivo. Serrat se llevó aquella guitarra durante el servicio militar y comenzó a componer sus primeras canciones junto a algunos de sus compañeros.

Fue precisamente en aquella etapa cuando empezó a plantearse que la música podía convertirse en algo más que una afición. Algunos de sus amigos le animaron incluso a presentarse a un concurso radiofónico, una posibilidad que abrió una puerta que hasta entonces no había contemplado seriamente.

Sin embargo, abandonar los estudios para intentar abrirse camino en un sector tan incierto no era una decisión sencilla. Serrat tenía un expediente académico brillante y había demostrado que podía construir un futuro profesional alejado de los escenarios.

Serrat, un estudiante muy aplicado

Lejos de ser un estudiante mediocre, el cantante destacó por sus resultados académicos. Llegó a obtener el premio extraordinario al licenciarse como perito agrícola, un reconocimiento que demuestra el buen rendimiento que había mantenido durante su formación.

Su siguiente paso fue matricularse en Biológicas. Y fue entonces cuando apareció una de las confesiones más sorprendentes de sus recuerdos: «Me matriculé en Biológicas. Quería ser sexador de pollos, no por vocación, desde luego, sino porque estaba muy bien pagado».

Finalmente, Serrat tuvo que enfrentarse a una elección que cambiaría su vida. Podía continuar con su formación académica y buscar una salida profesional convencional o apostar por una guitarra y probar suerte como cantante.

El apoyo de sus padres fue decisivo

La decisión definitiva llegó después de una conversación familiar que el artista conserva especialmente presente. Serrat reunió a sus padres en la cocina de casa y les explicó que quería abandonar los estudios para dedicarse a cantar.

«Un día, de pronto, les dije que no quería seguir estudiando, que prefería coger una guitarra e irme por ahí a cantar. Mis padres comprendieron, me animaron a seguir mi camino. Ese gesto no podré olvidarlo nunca», recuerda.

Desde aquella casa del Poble Sec hasta los grandes escenarios internacionales transcurrió una trayectoria extraordinaria. Sin embargo, sus recuerdos demuestran que el artista no ha perdido de vista los orígenes humildes ni a las personas que le ayudaron a encontrar su camino. Una infancia sin grandes lujos, una familia unida y una decisión tomada en la cocina de casa terminaron siendo el punto de partida de toda una leyenda.