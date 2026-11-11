Aldo Comas carga contra Fernando Tejero por sus ataques a Macarena Gómez: «Siempre has sido el más abusador en los rodajes»

Lo que comenzó como un desencuentro a raíz de unas declaraciones de Macarena Gómez ha terminado convirtiéndose en un enfrentamiento público con un nuevo protagonista: Aldo Comas. El marido de la actriz ha decidido responder directamente a Fernando Tejero, después de que el actor calificara de «vergonzosas» las palabras de su antigua compañera de reparto sobre la situación de las mujeres en la industria audiovisual.

La discusión se remonta al pasado 4 de noviembre. Durante un acto celebrado en Madrid, Macarena Gómez fue preguntada por las dificultades que encuentran las mujeres en el mundo de la interpretación y negó haber sentido que se le exigiera más por ser mujer. «No, para nada. Yo trabajo mucho, aun siendo mujer y aun teniendo 50 años», afirmó. Una respuesta que no sentó nada bien a Fernando Tejero, que reaccionó públicamente tachando sus declaraciones de «vergonzosas».

Una semana después, cuando parecía que la polémica había perdido intensidad, Aldo Comas ha entrado de lleno en la disputa. El artista ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que carga duramente contra el actor y asegura que tanto él como Macarena llevan meses recibiendo comentarios por su parte.

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«Ha estado metiéndose con nosotros durante meses. Y de repente veo que el tío deja un comentario agresivo pasivo», comienza diciendo Comas, que no ha dudado en lanzar acusaciones personales contra el intérprete. «Le pega mucho porque siempre ha sido el personaje más abusador de todos los rodajes, el que trata mal a la gente, el que se ríe, el típico bully un poco frustrado», sostiene.

El marido de Macarena Gómez también ha cuestionado que Tejero haya criticado a su mujer por expresar una experiencia personal. «La última es que le pones a mi mujer vergüenza porque ella, a título personal, diga que no ha sentido discriminación ni que se le exija más», ha reprochado.

Lejos de quedarse ahí, Aldo Comas ha retado al actor a abordar sus diferencias cara a cara y ha cuestionado su actitud: «Dinos a la cara las cosas porque no eres el ejemplo más claro para hablar de tolerancia». También le ha dedicado calificativos como «bully» y «matoncete» antes de terminar el vídeo con un mensaje especialmente contundente: «Te lo dije en privado: no sigas metiéndote y ahora te lo digo en público: déjanos en paz, pesado».