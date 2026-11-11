¿Quién quieres que gane ‘Supervivientes All Stars 3’? Elige a tu favorito

Después de 64 días de aventura extrema, uno de los cuatro finalistas -Asraf, Omar, Víctor o Yola – se convertirá en el ganador de la tercera edición de Supervivientes All Stars y se alzará con el premio de 50.000 euros en la gran final que Telecinco emitirá este jueves 12 de noviembre (21:45 horas). Los cuatro protagonistas de la velada decisiva, que lucharán en directo por la victoria en Honduras, afrontarán dos exigentes juegos clasificatorios, tres votaciones decisivas de la audiencia y emotivos reencuentros familiares. ¿Cuál crees que va a ganar? Vota por tu favorito.