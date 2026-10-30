¿Qué paso ayer en ‘Supervivientes All Stars’? Resumen de la gala

Como cada jueves, Supervivientes All Stars regresó al prime time de Telecinco con el objetivo de mostrarle a su audiencia todo lo acontecido en Honduras durante las últimas horas. La gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, no comenzó sin antes decir unas palabras por lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda, Toledo. Y es que, hasta la fecha, ya se han confirmado 69 fallecidos. Por ello, con absoluta seriedad, el comunicador se sinceró con la audiencia. «Queremos empezar el programa mandando todo nuestro apoyo y nuestro cariño a todas las personas afectadas por el terrible accidente ferroviario», comenzó diciendo el catalán.

Lejos de dejarlo en una breve frase, el presentador se sinceró. «Estamos destrozados por esta tragedia que ha vuelto a sufrir nuestro país. Esta noche estamos aquí para acompañaros sin olvidar en ningún momento el dolor que están atravesando. Vamos a intentar hacer lo que intentamos hacer siempre que tenemos programa: entretener», dijo. Fue entonces cuando, en nombre de todo el equipo del programa y en el suyo propio, quiso darle el pésame a las familias que han sido víctimas de alguna pérdida en este accidente. Así pues, tras ello, comenzó el programa. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¡Te lo contamos!

Parte médico de Asraf Beno

El programa mostró que, durante los últimos días, Asraf Beno ha sufrido algunas complicaciones de salud. El concursante ha tenido que ser atendido por el equipo médico con urgencia para que valoraren su situación. «Es la sensación más horrorosa que he vivido. Me queda todo lo que te desconectas, me duele al tragar», explicaba. «Me he mareado como tres veces, he visto todo blanco, tenía mucho frío, la garganta me duele, estoy sudando un montón, me duelen todos los huesos…», agregó.

El equipo del programa ha realizado una videollamada en directo con Isa Pantoja. Pues ella sería conocedora de los resultados médicos de su marido al mismo tiempo que la audiencia. Fue entonces cuando se decretó que el concursante sí podía seguir concursando. «Ha permanecido en observación con tratamiento intravenoso de antibiótico y de sueros hasta hoy, cuando la satisfactoria evolución que ha presentado permite su regreso a la playa», valoraron.

Yola Berrocal acusada por sus compañeros de ser «falsa»

La concursante no ha vivido una buena noche. Tras mostrarse una serie de videos, todos los participantes señalaron a Yola Berrocal de tener doble cara. De hecho, la que ya lo había dicho alto y claro, hace un par de programas, fue Rosa Benito. Una difícil situación que provocó las lágrimas en la concursante, pues solamente contaba con el apoyo de Asraf Beno.

«Yo no me hago la tonta, yo no me hago la pobrecita. Yo, ojo, me meto con nadie, y vinieron. Uno a uno a decirme las cosas. Yo no les cuestiono. Empezaron. Cuestionarme como persona y profesionalmente. Que parezco una niña, que tengo esa Yola pequeña, que alguien me trate; siempre salgo esa niña, pero soy de verdad. Tengo bondad, tengo algo así», comentó desolada.

Nueva expulsión en ‘Supervivientes All Stars’

Tras la salvación de Asraf Beno en la gala del pasado martes, la organización informó sobre los resultados de la votación. Y es que Arkano y Omar Sánchez se disputaban su permanencia en el formato. Así pues, antes de revelar el nombre del eliminado, se mostraron los porcentajes ciegos: 72,7% frente a un 27,3 %. Asimismo, Jorge Javier Vázquez comunicó que el expulsado era Arkano.

«Yo he venido aquí a esta edición con la intención de abrirme más que la anterior ocasión, de abordar los conflictos de manera sana. La verdad es que mis compañeros me han ayudado a estar genial; ha sido una experiencia, para mí, mucho más enriquecedora que la anterior y la he llevado muchísimo mejor», dijo el rapero antes de abandonar la Palapa.

Nuevos nominados de ‘Supervivientes All Stars’

Como ya es habitual, antes de finalizar el programa, la audiencia tuvo la oportunidad de ser testigo de nuevas nominaciones. De esta manera, se decretó que Omar Sánchez, Asraf Beno e Ivana Icardi son los nuevos nominados. Tres pesos pesados que prometen dejarnos una de las expulsiones más difíciles de la temporada. Y es que, además, ninguno de los tres se quiere ir. Por ello, lo que suceda en la gala del próximo jueves no dejará indiferente a nadie.