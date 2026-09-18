André Alonso, influencer experto en plantas: «Hay que cortar siempre el tallo en diagonal para que la flor absorba más agua»

El 23 de abril es sinónimo de rosas en toda España. Miles de personas reciben o regalan flores por Sant Jordi, pero pocas saben qué hacer con ellas una vez llegan a casa. Entre el papel del envoltorio, el agua del jarrón y el paso de los días, el destino de un ramo se decide en los primeros minutos, no en la primera semana.

André Alonso, el creador de contenido detrás de ‘La Reina Plantil’, ha compartido en TikTok una rutina de cuidados que se ha hecho viral en cuestión de días. Entre los pasos que enumera (quitar el plástico, retirar las hojas bajas, cambiar el agua) hay uno que repite con más insistencia que el resto: cortar el tallo en diagonal para que la flor absorba más agua.

Cortar el tallo en diagonal, la clave para que la flor absorba más agua

El motivo de lo que compartió Alonso en un video reciente de TikTok tiene una explicación botánica sencilla. Dentro de cada tallo circulan decenas de conductos diminutos, llamados xilema, que transportan el agua desde la base hasta los pétalos.

Estos conductos son verticales, así que el ángulo del corte no cambia su dirección, pero sí modifica algo que importa de verdad: la superficie de entrada.

Un corte diagonal expone una sección más ancha del tallo, con lo que hay más conductos abiertos en contacto directo con el agua. Además, evita que el extremo quede pegado y sellado contra el fondo del jarrón, algo que sí ocurre con un corte recto y que bloquea la entrada de agua casi por completo.

Por eso los floristas recomiendan repetir el corte cada dos o tres días, siempre bajo el agua, para retirar el tejido que empieza a taponarse y evitar que entre aire en los conductos, un fenómeno conocido como embolia, que corta el paso del agua hacia arriba.

Existe cierto debate técnico sobre cuánta diferencia real supone el ángulo exacto, pero la práctica está asentada entre floristerías profesionales y jardineros de interior, que la consideran un gesto sencillo y sin ningún riesgo para la flor.

Quitar el plástico y las hojas sumergidas, el paso previo que casi nadie hace

Antes de pensar en el ángulo del corte, André Alonso insiste en dos gestos que muchas personas olvidan nada más llegar a casa con el ramo. El primero es retirar el papel o el plástico que envuelve las rosas. Si se deja puesto, el aire no circula alrededor del tallo y la flor tarda más en asentarse, lo que acorta su vida dentro del jarrón.

El segundo gesto es quitar las hojas de la parte baja del tallo, sobre todo las que quedarían bajo el agua.

Téngase presente aquí que una hoja sumergida se pudre en poco tiempo y libera bacterias que taponan los conductos internos y enturbian el agua.

Cortar todos los tallos a la misma altura, además, ayuda a que ningún ejemplar quede fuera del agua dentro del jarrón.

Azúcar, aspirina y luz indirecta para que la flor absorba agua durante más días

El agua limpia no basta para que un ramo aguante más de una semana. André Alonso recomienda añadir una cucharadita de azúcar al agua, que funciona como alimento para la flor, o una aspirina disuelta, que ayuda a frenar el crecimiento de bacterias.

Ambos trucos son habituales entre floristerías y coinciden con lo que indican varias guías de conservación floral: cambiar el agua cada dos días es tan importante como cualquier aditivo que se añada.

A su vez, la luz también influye. Un jarrón expuesto al sol directo acelera la deshidratación de los pétalos y hace que las rosas se marchiten mucho antes de lo esperado.

Lo recomendable es un lugar ventilado, con luz natural pero sin sol directo, y alejado de fuentes de calor como radiadores o electrodomésticos.

¿Quién es André Alonso, la ‘Reina Plantil’ que triunfa en TikTok?

Detrás de estos consejos está André Alonso, conocido en TikTok como ‘La Reina Plantil’, un perfil especializado en el cuidado de plantas de interior que roza los 200.000 seguidores en la plataforma.

Sus vídeos mezclan explicaciones técnicas con un tono jocoso y directo, bastante alejado del lenguaje típico de los manuales de jardinería.

La Asociación de Centros de Jardinería lo reconoció como Mejor Greenfluencer del Año en 2024, un premio que confirmó lo que ya reflejaban sus cifras: sus vídeos sobre riego, sustratos y cuidado de rosas se han convertido en referencia para quienes empiezan a llenar la casa de plantas sin saber muy bien por dónde arrancar.

A modo de conclusión, el propio Alonso resume su filosofía sin rodeos: «Las rosas son para disfrutarlas en el momento, no para durar para siempre».

Un recordatorio de que ningún truco, ni el corte en diagonal ni la aspirina en el agua, convierte un ramo en un objeto permanente.