Eres de clase media-baja si tus vacaciones de verano ideales para 2026 en alguno de estos 5 destinos

Llegan las vacaciones de verano y millones de españoles ya están preparando las maletas para disfrutar de unos días de asueto en cualquier punto de la península o el extranjero. En las próximas semanas de julio o a partir de agosto será el momento en el que la mayoría de trabajadores pongan rumbo a otro destino con el objetivo de pasar unos días de paz y tranquilidad con el sol como protagonista. La inteligencia artificial nos ha dicho los destinos ideales si eres de clase media-baja de cara a estas vacaciones.

El Observatorio Nacional del Turismo Emisor ha publicado recientemente un informe en el que ha desvelado que viajar es una prioridad para el 89% de los españoles. Según ObservaTUR, el 65% de los españoles tiene decidido quedarse en la península ibérica durante las próximas vacaciones por cuestiones económicas y geopolíticas, mientras que el 35% tiene decidido que saldrá al extranjero.

Según datos extraídos de este informe, cada español prevé un gasto de 737 euros por persona de cara a estas vacaciones, lo que supone un aumento de presupuestos con respecto a los 739 euros que gastaron en 2025. Pese a la inflación y la situación que se vive en la España de Sánchez, en la que los precios han subido en mayor proporción que los salarios en los últimos años, durante este verano los españoles harán un esfuerzo para disfrutar de unos merecidos días de asueto.

Eres clase media-baja si eliges estos destinos

La clase media sigue desapareciendo en un país en el que incluso personas que están trabajando tienen problemas para llegar a final de mes y muchas personas que antes pertenecían a este nivel han perdido poder adquisitivo, cayendo a la clase media-baja. Con motivo de las vacaciones, hemos preguntado a la inteligencia artificial de Google, Gemini, los destinos más rentables a nivel económico de cara a este verano. Estos son los cinco destinos que dicen que eres clase media-baja:

Benidorm

Gemini define a Benidorm como el paraíso de la «eficiencia económica». La Nueva York del Mediterráneo es un destino perfecto para todos los bolsillos y, si planeas tu viaje con tiempo, podrás encontrar un hotel o un apartamento con una buena relación entre la calidad y el precio. Además, comer y beber será algo más barato que en otros destinos que están de moda. Esta ciudad alicantina volverá a reunir durante este verano a cientos de miles de turistas de todas las nacionalidades que acudirán a una de las zonas turísticas por antonomasia en nuestro país.

Oropesa del Mar

La inteligencia artificial dice que este es el lugar donde está el «clásico primer apartamento en la playa». Esta ciudad, situada en la provincia de Castellón, también es un clásico que no ha pasado de moda para las familias.

Salou

«El destino por excelencia si buscas un paquete cerrado de hotel más entrada a PortAventura», dice Gemini sobre uno de los grandes puntos neurálgicos del turismo en nuestro país. Situado en la Costa Daurada, en la provincia de Tarragona, uno de sus grandes atractivos, además del histórico parque de atracciones, es su cercanía con la ciudad de Barcelona.

Roquetas de Mar

«Si no da para Marbella, acabas aquí», dice la inteligencia artificial sobre uno de los puntos más visitados de la cosa andaluza por las familias españolas. Roquetas de Mar es una de las grandes joyas de la provincia de Almería y será más barato que otros puntos de la comunidad autónoma como pueden ser la bahía de Cádiz, Málaga o Marbella.

Sangenjo

«En el norte también se veranea a buen precio si sabes cómo», dice la inteligencia artificial sobre uno de los destinos más cotizados en los últimos tiempos por su buena relación entre la calidad y el precio. Poner rumbo al norte durante estas vacaciones de verano también puede ser una opción en busca de noches más frescas y una gastronomía idílica. Esta localidad costera ubicada en la provincia de Pontevedra también puede ser un buen punto de salida para un road trip por Galicia.