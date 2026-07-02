Un estudio explica por qué las vacaciones son nuestro recuerdo más feliz (y Los Osos Amorosos tienen mucho que ver)

Hay iconos que no necesitan presentación. Basta con ver un Oso Amoroso para viajar de golpe a las mañanas de dibujos animados, los peluches sobre la cama o aquellas vacaciones de verano que parecían no tener fin. Y quizá no sea sólo una cuestión de nostalgia. En un momento en el que el ritmo de vida parece ir cada vez más deprisa, los valores que representaban estos personajes (la amistad, la amabilidad o el optimismo) vuelven a cobrar protagonismo.

Coincidiendo con el verano, una época asociada al descanso y a los reencuentros, un estudio impulsado por la marca revela una conclusión curiosa: las vacaciones siguen siendo el recuerdo más feliz para el 33,8 % de los españoles. Más allá del destino elegido, lo que permanece en la memoria son esos días en los que el reloj deja de importar y el tiempo se comparte con quienes más queremos.

No es casualidad que, cuando se pregunta qué hace realmente felices a las personas, la respuesta tenga poco que ver con grandes logros materiales. El 73,3 % de los encuestados asegura que las relaciones personales son uno de los pilares fundamentales de su bienestar y casi tres de cada cuatro consideran que cuidar de los demás forma parte de una vida plena.

La felicidad, además, parece tener escenarios muy concretos. Pasar tiempo con familiares y amigos encabeza la lista de aquello que más bienestar genera, seguido por disponer de tiempo para uno mismo y compartir momentos de risas. De hecho, hay una imagen que resume perfectamente esa idea: una mesa alrededor de la que se reúnen varias generaciones. Para el 40,7 % de los españoles, compartir una comida con los suyos sigue siendo el momento que más felicidad proporciona, incluso por delante de viajar.

Y si hay una estación que concentra muchos de esos recuerdos, es, precisamente, el verano. Las vacaciones representan uno de los pocos momentos del año en los que podemos bajar el ritmo, desconectar del trabajo y dedicar tiempo de calidad a la familia o a los amigos. Quizá por eso siguen ocupando el primer puesto entre los recuerdos más felices.

La investigación también mira hacia atrás. La infancia continúa siendo la etapa que más españoles recuerdan como la más feliz de su vida (41,8 %), asociada a jugar al aire libre, sentirse protegido por la familia, disfrutar de las vacaciones estivales o pasar horas con los amigos. Una fotografía que explica por qué personajes como Los Osos Amorosos siguen despertando tanta simpatía décadas después de su nacimiento.

Hay otro dato que llama especialmente la atención. Aunque el 74,9 % de los españoles considera que cuidar de los demás es esencial para ser feliz, casi la mitad cree que la amabilidad escasea cada vez más en la sociedad. Una paradoja que demuestra hasta qué punto pequeños gestos como una sonrisa, un abrazo o una conversación sincera siguen teniendo un enorme valor.

«Durante casi 45 años, Los Osos Amorosos han defendido valores como la amabilidad, la amistad y la conexión entre las personas. Ver que esos mismos valores aparecen de forma tan clara en la manera en que los españoles definen la felicidad nos demuestra que esta misión sigue siendo relevante, quizá ahora más que nunca», explica Kristeen Tibbits, vicepresidenta de Marketing Global de Marca de Cloudco Entertainment.

Quizá ahí resida parte del éxito de estos personajes. Más que en la nostalgia, conectan con una forma de entender la felicidad basada en algo mucho más sencillo: compartir tiempo con las personas que queremos. Y si hay una época del año que invita precisamente a eso, es el verano.

Porque, al final, las vacaciones que recordamos no siempre son las más lejanas ni las más caras. Muchas veces son aquellas en las que sólo hacía falta una bicicleta, una pandilla de amigos, una sobremesa interminable o un peluche esperando sobre la cama para sentir que no hacía falta nada más.