La reflexión de Marco Aurelio, filósofo estoico: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo: de respirar, pensar, disfrutar, amar»
El famoso emperador aconsejaba adoptar esta rutina al levantar para afrontar el día con mayor energía
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Suena la alarma, y antes de abrir completamente los ojos, nuestra mano ya busca el teléfono móvil. Pantalla brillante, notificaciones acumuladas y el ruido del mundo digital colándose en la habitación antes del primer café del día. Así comienza la mañana para la inmensa mayoría de personas en los tiempos de hoy en día. Sin embargo, hace casi dos milenios, el hombre más poderoso del mundo occidental proponía una rutina matutina radicalmente distinta.
Esta reflexión pertenece al conocido emperador romano y filósofo estoico, Marco Aurelio. Escritas en sus célebres obras Meditaciones, estas palabras no eran más que un recordatorio íntimo y personal. A pesar de comandar legiones y gestionar las incesantes crisis de un imperio, su primera prioridad al amanecer era recordar y agradecer el milagro de su propia existencia.
Una reflexión que traspasa milenios
Hoy, la filosofía vive un resurgimiento sin precedentes, y no es casualidad. En una época marcada por la interacción, la prisa y la ansiedad crónica, las palabras del emperador actúan como una forma de echar el freno. Hemos normalizado tanto el hecho de despertar cada día que lo tratamos como un mero trámite.
Para el emperador, debemos tener muy presente la gran fortuna que representa seguir vivo. Con tan solo dar gracias por continuar con vida otro día más, la percepción del día cambia radicalmente nada más abrir el ojo, por lo que todas las labores del día se afrontan con una inyección de moral con tan solo tener presente la suerte de seguir vivo.
Cuatro pasos clave en la rutina
El sabio romano nos invita a detenernos en cuatro acciones que sostienen la experiencia humana. Todas ellas son acciones universales y, paradójicamente, las primeras que sacrificamos en nuestra escala de prioridades cotidianas.
- Respirar, ya que es el anclaje físico definitivo al momento presente.
- Pensar en la capacidad racional que nos define y nos permite moldear cómo reaccionamos a la adversidad.
- Disfrutar la apertura consciente a los pequeños detalles cotidianos, desde el aroma del primer café hasta la luz del amanecer cruzando la ventana.
- Amar, dado que este es el motor que da sentido a nuestros vínculos y a nuestro paso por el mundo.
Incorporar la lección de Marco Aurelio no exige aislarse en la montaña ni abandonar nuestras responsabilidades. Requiere, tan solo, una pausa. Un breve refugio entre el sonido del despertador y la avalancha de la rutina. Antes de que el mundo nos exija resultados, tomémonos un par de segundos para reclamar nuestro mayor privilegio: el de estar, simplemente, vivo.