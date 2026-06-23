La concejala socialista Yolanda Santos, entre los seis detenidos tras el registro en el Ayuntamiento de Soria

La concejala socialista de Medio Ambiente y Turismo, Yolanda Santos, ha sido detenida durante el registro de la Guardia Civil al Ayuntamiento de Soria, donde Carlos Martínez, líder del PSOE en Castilla y León, fue alcalde desde 2007 hasta el pasado mes de abril. La concejala es uno de los seis detenidos.

La operación investiga delitos de prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas para funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. La Subdelegación del Gobierno en Soria ha informado de que la Policía Judicial ha concluido a última hora de la tarde el registro al Ayuntamiento tras casi 12 horas.

Varios agentes de la Guardia Civil han entrado en el Ayuntamiento de Soria para proceder al registro sobre las 9:00 horas, al parecer por supuestas irregularidades en la contratación de este departamento con empresas vinculadas con la edil. En total se ha detenido a seis personas, cuatro en Soria y dos en Madrid.

Por su parte, el Ayuntamiento de Soria ha informado que está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de estas diligencias. «Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse», añade el comunicado.

Suspendida de militancia

En esta línea, el Ayuntamiento ha acordado con carácter cautelar la suspensión temporal de las delegaciones de la concejala socialista. «De acuerdo con los principios de ejemplaridad, responsabilidad y transparencia que inspiran el Código Ético y de Conducta del PSOE (…), se ha acordado solicitar la apertura de un expediente informativo interno y trasladar toda la información disponible a los órganos competentes del partido para su valoración», ha indicado la formación.

También ha pedido «prudencia y responsabilidad en el tratamiento informativo» del caso, y ha advertido que la difusión de «afirmaciones no contrastadas o de informaciones que excedan los hechos conocidos puede causar daños irreparables a la dignidad y reputación de las personas afectadas».

Por qué dejó de ser alcalde Carlos Martínez

Carlos Martínez Mínguez dejó la alcaldía de Soria el pasado mes de abril para asumir su escaño en las Cortes de Castilla y León y liderar la oposición del PSOE a nivel autonómico. El motivo principal de su salida fue la incompatibilidad legal que impide compaginar el cargo de procurador autonómico con el de alcalde en municipios de más de 20.000 habitantes.

Su dimisión se formalizó en un pleno extraordinario celebrado el pasado 13 de abril, abriendo paso a un relevo institucional programado dentro de las filas socialistas. La alcaldía pasó a manos del también concejal socialista Javier Antón Cacho, quien asumió el cargo para dar continuidad al proyecto de gobierno municipal durante el resto de la legislatura.