A Luis Illiano, un hombre venezolano que trabajaba de cerrajero de Irún, no se le conocían enemigos pero su cadáver fue hallado en el salón de su casa atado a una silla y estrangulado. La vivienda del número 7 de la calle Pinar de Irún estaba totalmente revuelta. Fue en la tarde del jueves y habían pasado pocas hora desde el asesinato. Ahora la Ertzaintza se aplica en resolver el misterio de este crimen y busca al compañero de piso de Luis para interrogarlo.

Ricardo es una persona clave en el caso. Es el hijo de la pareja del hombre hallado atado a una silla y estrangulado. Además, fue la persona que encontró el cuerpo junto con su madre. Ricardo trabajaba con Luis en una cerrajería de un centro comercial de Irún. Precisamente fue Ricardo quien se extraño de que Luis no acudiera al trabajo, temprano, como solía hacer.

Preocupado, Ricardo avisó a su madre, pareja de Luis. Además, el hombre de 53 años no respondía a los mensajes. Ambos, Ricardo y su madre, decidieron acudir a la vivienda de Luis para cercionarse de que Luis se encontraba bien.

La casa estaba revuelta

La pareja de la víctima abrió la vivienda con el juego de llaves que tenía en su poder y se encontró con el escenario de un crimen. En el centro del salón, tirado en el suelo y atado a una silla, estaba el cadáver de Luis Illiano. El venezolano, estaba atado a la silla por los brazos y a primera vista, había sido estrangulado con un pañuelo que todavía tenía atado al cuello.

«El resto de la casa estaba «patas arriba», estaba todo «revolcado», maletas por el suelo, todo su cuarto desmantelado y todo fuera, es como si hubieran estado buscando, robando», explica Ricardo confuso

«Nos deja totalmente en shock esta situación, Luis es un hombre que no tiene problemas con nadie. Somos bastante conocidos en la tienda, en la cerrajería y todos nos conocen. Yo esta situación no me entra en el corazón. Es muy raro todo de verdad, yo no creo que él tuviera problemas con alguien».

Desaparece el compañero de piso

Poco después del hallazgo del cadáver, sobre las 17:00 de la tarde, llegaron al lugar varias patrullas de la Ertzaintza y una ambulancia. Tras confirmar el trágico hallazgo se produjo el levantamieno del cadáver a las 23:00 horas.

Los agentes de Policía Científica pasaron toda la jornada del viernes dentro de la vivienda intentando recabar el máximo de pruebas para desentrañar el misterio del crimen de Luis. Sus compañeros de Homicidios y de Seguridad Ciudadana buscan por todo el País Vasco al compañero de piso de la víctima que se ha esfumado sin dejar rastro.

El testimonio del fugado, si es que se largó por voluntad propia, será de gran ayuda para averiguar quién o quiénes estrangularon a Luis mientras estaba atado a una silla y qué era lo que buscaban.